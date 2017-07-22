Тесты GeForce RTX 4080: на 30-37% быстрее, чем RTX 3080
07 ноября 2022, 15:14
До официального выхода видеокарт RTX 4080 осталось всего 9 дней и обозреватели теперь должны иметь свои карты для тестов, что приводит к первым утечкам информации о производительности видеокарт.
Согласно недавно появившимся данным, грядущая GeForce RTX 4080 была протестирована с тремя различными графическими API, включая Vulkan, OpenCL и CUDA и это возможность сравнить результаты с RTX 3080 или 3090 Ti.
Графический процессор был протестирован с высокопроизводительной системой, оснащенной материнской платой ASUS ROG Crosshair X670 Extreme и процессором Ryzen 7 7950X. Он правильно распознается как RTX 4080 с 76 вычислительными блоками (потоковыми мультипроцессорами), 9728 ядрами CUDA и 16 Гбайт видеопамяти.
Итак, RTX 4080 набирает 248 тысяч, 300 тысяч и 148 тысяч баллов в GeekBench в тестах API OpenCL, CUDA и Vulkan соответственно.
Согласно официальному рейтингу, RTX 4080 на 45,7% быстрее RTX 3080 в тесте CUDA, на 37,1% быстрее в OpenCL и на 29,9% быстрее в Vulkan API. По сравнению с самым быстрым графическим процессором Ampere (RTX 3090 Ti) он на 5,4-15,5% быстрее.
Очевидно, что тест Geekbench далёк от точного сравнения для геймеров. Это очень короткий и относительно легкий тест, который часто даже не задействует охлаждение графического процессора.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".