Компания Infinix готовятся к выходу линейки смартфонов HOT 20 в России. Это линейка начального уровня, отличительной чертой которой является значительный прирост производительности по сравнению с предшественниками. Серия будет представлена 3 моделями: HOT 20, HOT 20i и HOT 20S.
HOT 20 будет основной моделью линейки, HOT 20S станет топовым вариантом и порадует высокой производительностью. В свою очередь HOT 20i подойдет тем, кто ищет смартфон с базовым функционалом по выгодной цене. Все телефоны получили современный дизайн.
Все три смартфона оснащены чипсетами игровой серии G от MediaTek и поддержкой технологии расширения оперативной памяти. HOT 20i сможет увеличить ОЗУ на 3 Гбайт, а старшие модели - на 5 Гбайт. HOT 20s будет первым в модельном ряду, кто получит MediaTek 90й серии. Хранилище всех новинок можно расширить с помощью SD-карты на 512 Гбайт, а встроенные накопители предлагают 128 Гбайт, а у HOT 20i будет версия на 64 Гбайт.
Серия получила набор программных решений Full Speed Connectivity Enhancement Gaming Turbo, которая включает в себя XArena, Dar-Link 2.0 и LinkPlus 1.0 для улучшения графики и стабильности приложений, оптимизации нагрузки в требовательных играх, улучшения качества изображения и распределения трафика беспроводной и мобильной сетей. Наконец, технология Infinix Erdal Engine 3.0 повышает стабильность сети при использовании онлайн-медиа, таких как TikTok.
Все три смартфона обладают внушительной батареей емкостью 5000 мАч, а две старшие модели также имеют в комплекте быструю зарядку 18 Вт. При этом технология Марафонская выносливость обеспечивает оптимальный расход энергии смартфона и способна в значительной степени продлить его работу от одного заряда.
HOT 20 - отличный смартфон для мобильных игр благодаря частоте обновления 90 Гц и частоте дискретизации 180 Гц, а HOT 20S получил еще более внушительный 120-герцовый экран с разрешением Full HD+. Все смартфоны поддерживают режим Ultra Touch, ускоряющий отклик и обеспечивающий мгновенную обратную связь.
HOT 20 и HOT 20S снимают на камеру нв 50 Мп с широкой апертурой f/1.6, благодаря чему смартфоны способны делать качественные снимки не только днем, но и ночью. Режим Super Night Mode улучшает детализацию фотографий в ночное время без переэкспонирования снимка. В портретном режиме объекты становятся более заметными, а фотографии - многослойными.