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Lenovo показывает планшет YOGA Paper с 10,3-дюймовым экраном на электронных чернилах

07 ноября 2022, 23:35



Компания Lenovo продолжает лидировать на мировом рынке ПК с общей долей рынка 22,7% и компания продолжает разработку новых необычных продуктов. Недавно компания показала свой грядущий планшет с электронными чернилами на странице Lenovo YOGA Weibo.

Lenovo показывает планшет YOGA Paper с 10,3-дюймовым экраном на электронных чернилах


Тизер показывает, что планшет станет первым в мире планшетом YOGA с электронными чернилами и будет называться YOGA Paper. В тизере также подробно описывается планшет с большим 10,3-дюймовым экраном для защиты зрения. Он также будет оснащен стилусом и будет поддерживать кроссплатформенную синхронизацию контента.

Компания пока не раскрывает подробностей о продукте. Тем не менее, в сети появились живые изображения планшета YOGA Paper с электронными чернилами. Ранее просочившиеся изображения показывают, что дизайн YOGA Paper аналогичен дизайну обычного планшета с некоторыми модификациями.

Lenovo показывает планшет YOGA Paper с 10,3-дюймовым экраном на электронных чернилах


Задняя крышка планшета получила две перегородки, одна сторона украшена волнообразными полосами и в этой области напечатан логотип «YOGA». Вторая половина задней панели имеет относительно гладкую поверхность. Также есть слот для стилуса и ожидается, что эта область будет поддерживать магнитное крепление.

Что касается дисплея, YOGA Paper оснащена плоским экраном с более широкими рамками по краям. Что касается общего дизайна продукта, планшет YOGA Paper должен быть устройством, подходящим для длительного письма.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V25 Pro. Герой обзора привлекает к себе внимание отличным набором камер, достойной производительностью и качественным AMOLED-дисплеем. Но больше всего гаджет выделяется своим броским дизайном с изогнутым экраном. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона V25 Pro: середнячок с премиальным дизайном".

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