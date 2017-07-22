Lenovo показывает планшет YOGA Paper с 10,3-дюймовым экраном на электронных чернилах
07 ноября 2022, 23:35
Компания Lenovo продолжает лидировать на мировом рынке ПК с общей долей рынка 22,7% и компания продолжает разработку новых необычных продуктов. Недавно компания показала свой грядущий планшет с электронными чернилами на странице Lenovo YOGA Weibo.
Тизер показывает, что планшет станет первым в мире планшетом YOGA с электронными чернилами и будет называться YOGA Paper. В тизере также подробно описывается планшет с большим 10,3-дюймовым экраном для защиты зрения. Он также будет оснащен стилусом и будет поддерживать кроссплатформенную синхронизацию контента.
Компания пока не раскрывает подробностей о продукте. Тем не менее, в сети появились живые изображения планшета YOGA Paper с электронными чернилами. Ранее просочившиеся изображения показывают, что дизайн YOGA Paper аналогичен дизайну обычного планшета с некоторыми модификациями.
Задняя крышка планшета получила две перегородки, одна сторона украшена волнообразными полосами и в этой области напечатан логотип «YOGA». Вторая половина задней панели имеет относительно гладкую поверхность. Также есть слот для стилуса и ожидается, что эта область будет поддерживать магнитное крепление.
Что касается дисплея, YOGA Paper оснащена плоским экраном с более широкими рамками по краям. Что касается общего дизайна продукта, планшет YOGA Paper должен быть устройством, подходящим для длительного письма.