РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

realme 10 появился в России: недорогой смартфон с отличной начинкой

09 ноября 2022, 23:20



Компания realme объявляет о старте продаж realme 10 в России. Новая модель предлагает мощный чипсет MediaTek Helio G99 и AMOLED экран на 90 Гц.

Как правило, конкуренты в такой ценовой нише получают LCD экран и чипсет уровня Snapdragon 680 и realme 10 будет выделяться на их фоне. 6,4-дюймовый экран AMOLED 90 Гц предоставит пользователям яркую цветовую палитру и комфортный гейминг. Яркость экрана доходит до 1000 нит, что обеспечит отличную видимость даже под солнцем. К тому же дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Старт продаж realme 10 в России


Производительность новинки выросла на 40% на фоне realme 9: на 25% улучшилась работа CPU и на 78% в плане графики. За счет тех процесса в 6 нм энергопотребление снизилось на 20%. Версия 8 + 256 Гбайт realme 10 набирает 400084 баллов в AnTuTu, также MediaTek Helio G99 позволяет играть на смартфоне в PUBG целых 9,41 часа при частоте кадров 40 в секунду.

Самая мощная конфигурация - 8 + 256 Гбайт памяти, поддерживаются карты памяти объемом до 1 Тбайт. Оперативную память смартфона можно расширить еще на 8 Гбайт за счет поддержки технологии виртуальной оперативной памяти. Смартфон поддерживает стандарты LPDDR4X и UFS 2.2 для быстрого запуска программ, чтения и записи файлов, стабильной работы игр.

Старт продаж realme 10 в России


realme 10 получил оценку "А" в 36-месячном рейтинге авторитетной немецкой экспертной организации TÜV SÜD (TÜV SÜD 36-month Fluency Rating). Согласно экcпертам, realme 10 сертифицирован на работу как новый аппарат даже после 36 месяцев использования.

realme 10 получил батарею на 5000 мАч, хватит с запасом на целый день работы или 21 час просмотра YouTube. Поддержка быстрой зарядки SUPERVOOC на 33 Вт позволит восполнить батарею с 0 до 50% всего за 28 минут. Толщина новинки всего 7,95 мм, а вес - 178 граммов.

Дизайн realme 10 вдохновлен световыми частицами, символом бесконечной энергии. Голографический дизайн придает смартфону современный внешний вид и визуальную легкость. Корпус переливается при попадании на него света, создавая «галактический» эффект. Это достигается за счет сложного покрытия задней крышки смартфона, состоящего из шести слоев.

Старт продаж realme 10 в России


Основная камера realme 10 получила 50 МП сенсор JN1 от Samsung. Современные алгоритмы обработки позволяют получать фотографии высокого уровня. 16-мегапиксельная фронтальная камера делает HDR-селфи с насыщенными деталями и цветами.

В плане звука realme 10 получил аудиоразъем 3,5 мм, а также технологию звука 200% UltraBoom, позволяющую наслаждаться звучанием стандарта Hi-Res на 200% громкости.

realme 10 поступил в продажу в России в черном и белом цветах и следующих конфигурациях:

  • 4 + 128 Гбайт по цене от 17990 рублей

  • 8 + 128 Гбайт по цене от 19990 рублей

  • 8 + 256 Гбайт по цене от 21990 рублей




    • Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V25 Pro. Герой обзора привлекает к себе внимание отличным набором камер, достойной производительностью и качественным AMOLED-дисплеем. Но больше всего гаджет выделяется своим броским дизайном с изогнутым экраном. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона V25 Pro: середнячок с премиальным дизайном".

    Читайте также:

  • Lenovo показывает планшет YOGA Paper с 10,3-дюймовым экраном на электронных чернилах
  • Infinix готовит запуск смартфонов HOT 20 в России
  • Представлен бюджетный смартфон Honor Play 30M
  • Все iPhone 15 2023 года получат модемы Qualcomm 5G
  • Huawei представляет раскладушку Pocket S на Snapdragon 778G и экраном на 120 Гц

    • предыдущая новость
    Lenovo показывает планшет YOGA Paper с 10,3-дюймовым экраном на электронных чернилах

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память Лучший блок питания Лучший монитор Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 ноября, 2022

    realme 10 появился в России: недорогой смартфон с отличной начинкой

    7 ноября, 2022

    Lenovo показывает планшет YOGA Paper с 10,3-дюймовым экраном на электронных чернилах

    Infinix готовит запуск смартфонов HOT 20 в России

    Тесты GeForce RTX 4080: на 30-37% быстрее, чем RTX 3080

    3 ноября, 2022

    Представлен бюджетный смартфон Honor Play 30M

    Все iPhone 15 2023 года получат модемы Qualcomm 5G

    2 ноября, 2022

    DJI представляет Mavic 3 Classic: как оригинал, но без телеобъектива

    Huawei представляет раскладушку Pocket S на Snapdragon 778G и экраном на 120 Гц

    Видеокарта ACER Arc A380 Predator появилась на Amazon

    1 ноября, 2022

    Samsung Electronics поделится достижениями в области искусственного интеллекта

    Digma представляет серию планшетов Pro с качественными 2K-экранами

    Huawei выпускает планшет MatePad SE 10.4

    31 октября, 2022

    MediaTek Dimensity 9200 обходит Apple A16 Bionic в графическом тесте

    NVIDIA GeForce RTX 4090 "тянет" Genshin Impact в 13К разрешении

    30 октября, 2022

    ViewSonic выпускает два новых IPS-монитора с Full HD и 2K разрешением

    28 октября, 2022

    MediaTek выпустит Dimensity 9200 в ноябре для конкуренции со Snapdragon 8 Gen 2

    Представлен Redmi Smart TV X86 с 86-дюймовым 4К экраном

    27 октября, 2022

    Apple выпустит 16-дюймовый iPad в 2023 году

    Компания Cooler Master отмечает 30-летний юбилей

    Восьмиядерный мобильный AMD Ryzen 5 7725HS засветился в GeekBench

    ССЫЛКИ