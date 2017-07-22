realme 10 появился в России: недорогой смартфон с отличной начинкой
09 ноября 2022, 23:20
Компания realme объявляет о старте продаж realme 10 в России. Новая модель предлагает мощный чипсет MediaTek Helio G99 и AMOLED экран на 90 Гц.
Как правило, конкуренты в такой ценовой нише получают LCD экран и чипсет уровня Snapdragon 680 и realme 10 будет выделяться на их фоне. 6,4-дюймовый экран AMOLED 90 Гц предоставит пользователям яркую цветовую палитру и комфортный гейминг. Яркость экрана доходит до 1000 нит, что обеспечит отличную видимость даже под солнцем. К тому же дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5.
Производительность новинки выросла на 40% на фоне realme 9: на 25% улучшилась работа CPU и на 78% в плане графики. За счет тех процесса в 6 нм энергопотребление снизилось на 20%. Версия 8 + 256 Гбайт realme 10 набирает 400084 баллов в AnTuTu, также MediaTek Helio G99 позволяет играть на смартфоне в PUBG целых 9,41 часа при частоте кадров 40 в секунду.
Самая мощная конфигурация - 8 + 256 Гбайт памяти, поддерживаются карты памяти объемом до 1 Тбайт. Оперативную память смартфона можно расширить еще на 8 Гбайт за счет поддержки технологии виртуальной оперативной памяти. Смартфон поддерживает стандарты LPDDR4X и UFS 2.2 для быстрого запуска программ, чтения и записи файлов, стабильной работы игр.
realme 10 получил оценку "А" в 36-месячном рейтинге авторитетной немецкой экспертной организации TÜV SÜD (TÜV SÜD 36-month Fluency Rating). Согласно экcпертам, realme 10 сертифицирован на работу как новый аппарат даже после 36 месяцев использования.
realme 10 получил батарею на 5000 мАч, хватит с запасом на целый день работы или 21 час просмотра YouTube. Поддержка быстрой зарядки SUPERVOOC на 33 Вт позволит восполнить батарею с 0 до 50% всего за 28 минут. Толщина новинки всего 7,95 мм, а вес - 178 граммов.
Дизайн realme 10 вдохновлен световыми частицами, символом бесконечной энергии. Голографический дизайн придает смартфону современный внешний вид и визуальную легкость. Корпус переливается при попадании на него света, создавая «галактический» эффект. Это достигается за счет сложного покрытия задней крышки смартфона, состоящего из шести слоев.
Основная камера realme 10 получила 50 МП сенсор JN1 от Samsung. Современные алгоритмы обработки позволяют получать фотографии высокого уровня. 16-мегапиксельная фронтальная камера делает HDR-селфи с насыщенными деталями и цветами.
В плане звука realme 10 получил аудиоразъем 3,5 мм, а также технологию звука 200% UltraBoom, позволяющую наслаждаться звучанием стандарта Hi-Res на 200% громкости.
realme 10 поступил в продажу в России в черном и белом цветах и следующих конфигурациях: