A4Tech представляет 2Drumtek B20: легкие и стильные наушники-вкладыши
10 ноября 2022, 20:14
A4Tech представляет 2Drumtek B20 - легкие и эргономичные TWS-наушниками. Модель будет доступна в мятном, белом и пепельно-сером цветах. За счет гибридной мембраны новинка предлагает превосходный чистый звук и не утомит слух даже если долго пользоваться ими.
Новая гарнитура получила 13-миллиметровые динамики. Каждый из них оснащен гибридной мембраной, эксклюзивной инновацией, обеспечивающей сбалансированный широкий диапазон звучания и четкое воспроизведение звука с подавлением эха. Все это возможно благодаря применению прогрессивных материалов: наномицелия, углеродных волокон и гибкого термополиуретана. За счет них можно услышать большое количество деталей в исходном звуке и достичь мощных глубоких басов с наилучшим звучанием высоких и средних частот.
Рабочий диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц, гарантируется живое и объемное звучание. Чувствительность динамика на уровне 102 дБ, а у микрофона - 42 дБ. Этого хватает, чтобы создать достойный уровень громкости и с удовольствием слушать любимую музыку.
Новинка подключается к выбранному девайсу в автоматическом режиме. Bluetooth версии 5.2 обеспечивает надежное и стабильное соединение, высокое качество звука и защищает от помех. Это важно, например, для удаленной работы.
Управление наушниками простое, как прикосновениями, так и с помощью голоса. Гарнитура выделяется эргономичной конструкцией ErgoFit: их можно быстро и легко вставить в уши и они держатся даже на ходу. Новинка получила влагозащиту класса IPX4 (от капель воды). Крышка зарядного кейса специально сделана прозрачной, чтобы быстро определить лежат ли наушники на месте. Весят наушники всего 39 граммов.
Емкость батареи наушников 40 мАч, а зарядного кейса - 380 мАч. Обеспечивается автономность до 20 часов, в режиме беспрерывного воспроизведения музыки зарядки хватает на 5 часов. Время полной зарядки по USB Type-C составит полтора часа.