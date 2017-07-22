Samsung объявляет победителей конкурса студенческих проектов «IT Академия Samsung»
11 ноября 2022, 20:25
Компания Samsung подводит итоги пятого ежегодного межвузовского конкурса для выпускников социально-образовательных проектов «IT Академия Samsung». В финал прошли 13 студенческих проектов из пяти городов России. Финалистами стали учащиеся из НИУ МЭИ, НИЯУ МИФИ, ПМГМУ им. Сеченова, РТУ МИРЭА, (Москва), ИГУ, ИрНИТУ (Иркутск), САФУ (Архангельск), УрФУ (Екатеринбург) и ЮФУ (Ростов-на-Дону).
В этом году проекты оценивались членами жюри в совокупности, а призовые места присуждались с первого по третье. Вместе с главной номинацией и «Выбора зрителей», проекты награждались в номинациях «Выбор Samsung», «Ментор года», «Преподаватель года» и «Вуз года».
Победителями конкурса стали:
1 место: проект «Детекция клеток почечного рака». Автор: Земеров Арсений, ПМГМУ им. Сеченова. Преподаватель: Валетов Дмитрий Кириллович. Цель проекта - помочь врачам-патологам с диагностикой рака почек. Приложение определяет и подсвечивает проблемные области на гистологических слайдах и классифицирует четыре типа поражений клеток с помощью нейросетей.
2 место: проект «Акустическое исследование двигателя». Авторы: Левин Йонатан, Кравчук Данил, Волошин Никита, ИрНИТУ (Иркутск). Преподаватель: Кононенко Роман Владимирович. Представлено аппаратное решение, считывающее вибрации электродвигателей, первично обрабатывающее их и передающее в центр для дальнейшей обработки. Это необходимо для предиктивной диагностики, чтобы прогнозировать дальнейший срок службы двигателя.
3 место и номинация «Выбор зрителей»: проект «Электростимулятор тканей». Авторы: Голубева Елизавета, Дергачев Андрей, НИУ МЭИ (Москва). Преподаватель Крутских Владислав Викторович. Командой разработан учебный прибор, который подает электрический ток определенной формы и силы, на препарат (ткань лягушки). Прибор предназначается для обучения медиков и оснащается мобильным приложением, для управления параметрами со смартфона.
Победителем специальной номинации Samsung становится проект "Smart Energy Meter", Автор: Каплинский Андрей, НИУ МЭИ (Москва). Преподаватель: Стрелков Николай Олегович. Устройство позволяющее считывать сигнал с электросчетчика по оптическому и проводному интерфейсу. Оно подключается к Интернету по Wi-Fi и интегрируется в экосистему Samsung SmartThings, это позволяет реализовать разные пользовательские сценарии, такие как уведомления на телефоне о смене тарифа с дневного на ночной либо об избыточном энергопотреблении.
Победитель в номинации «Преподаватель года» стал Миронов Антон, РТУ МИРЭА (Москва). Антон Миронов - куратор и преподаватель трека по Интернету вещей с 2017 года, с самого начала проекта. Каждый год он готовит выпускников, которые выходят в финал конкурса проектов.
Вуз-победитель в номинации «Вуз года» - Северный (Арктический) федеральный Университет (Архангельск). В вузе реализованы два трека IT Академии Samsung - Искусственный интеллект и Мобильная разработка, выпускники постоянно выходят в финал, а цифры по количеству выпускников - одни из самых значительных в IT Академии.
В жюри конкурса в этом году входят представители российского Исследовательского центра Samsung, штаб - квартиры Samsung Electronics по странам СНГ, а также Rightech, Яндекс, Лаборатории Касперского, Института системного программирования РАН, DeepPavlov.ai, МФТИ, Межвузовской программы по технологическому предпринимательству. Председателем жюри выступил Парамонов Владимир, начальник управления прикладных аппаратных решений Исследовательского центра Samsung.
Мероприятие прошло в онлайн-формате и транслировалось на официальном канале «IT Академии Samsung» на YouTube. Перед награждением победителей генеральный директор компании Rightech прочитал лекцию по теме «Бизнес-модели будущего в проекции IoT».
«Проект "IT Академия Samsung" появился в России в 2017 году. За эти пять лет в нем приняли участие более 75 000 студентов, как очно, так и онлайн. В 2021/2022 учебном году по трем трекам - «Мобильная разработка», «Интернет вещей», «Искусственный интеллект» прошли примерно 500 учащихся из 26 вузов.
«IT Академия Samsung» - социально-образовательный проект компании Samsung Electronics, который является бесплатным. Программа была запущена в 2017 году. «IT Академия Samsung» нацелена на подготовку специалистов высокого класса в таких областях IT, как искусственный интеллект, интернет вещей и мобильная разработка.
К концу учебного года выпускники «IT Академии Samsung» выпускают индивидуальные проекты и при успешном их завершении получают сертификаты от компании Samsung. «IT Школа Samsung» и «IТ Академия Samsung» являются частью экосистемы глобальной социально-образовательной программы Samsung Innovation Campus (SIC), развивающей и поддерживающей молодые таланты. Россия была первой страной, в которой запустили программу, представленную двумя этими проектами.
В декабре 2021 года «Samsung Innovation Campus» получила звание лауреата в номинации «Образование и Кадры» национальной награды «Премия Рунета 2021». До этого «Samsung Innovation Campus» получала первое место в номинации «Лидеры будущего» Всероссийского конкурса лучших практик в социогуманитарной сфере «Создавая будущее», а образовательная программа «IT Академия Samsung» удостоилась премии «Лучшие социальные проекты России».