Poco X5 5G засветился на сайтах BIS и FCC в преддверии скоро выхода
11 ноября 2022, 23:45
Смартфон Poco X4 дебютировал в начале этого года и это было не совсем то, чего ожидали от преемника Poco X3. Тем не менее, компания работает над Poco X5 5G и он может появиться уже в ближайшее время. Недавно телефон был замечен на веб-сайтах FCC и Бюро индийских стандартов (BIS).
Poco X5 5G был замечен на сайтах сертификации BIS и FCC с номерами моделей 22101320I и 22101320G соответственно. Список FCC намекает, что устройство будет иметь прямоугольную конструкцию модуля камеры и поддерживать двухдиапазонный Wi-Fi. Кроме того, выяснилось, что Poco X5 будет поставляться с батареей емкостью 4900 мАч, которая, вероятно, будет рекламироваться как 5000 мАч.
FCC предполагает, что телефон будет работать в 5G диапазонах n5, n7, n38, n41, n77 и n78. Что касается программного обеспечения, он будет работать под управлением MIUI 14. Индийский вариант смартфона был замечен на веб-сайте BIS под номером модели 22101320I. Как обычно, в листинге не раскрываются какие-либо характеристики устройства, но предполагается скорый запуск.
Как справедливо отмечает MySmartPrice, глава POCO India Химаншу Тандон недавно намекнул, что компания выпустит новый телефон, вероятно, Poco X5 5G. Бренд должен объявить дату запуска телефона в ближайшее время.
По слухам грядущий телефон Poco будет оснащен ЖК-панелью IPS с частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что Poco X5 получит чипсет Qualcomm Snapdragon 778G+ SoC.