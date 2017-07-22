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Серия смартфонов Honor 80 дебютирует 23 ноября

14 ноября 2022, 09:14



Компания Honor подтвердила, что 23 ноября она проведет презентацию, на которой будут представлены складной телефон Honor Magic Vs и Magic UI 7.0. Сегодня было подтверждено, что на мероприятии также будет запущена серия смартфонов Honor 80.

Официальные тизеры показывают, что серия Honor 80 получит дисплей с изогнутыми краями. В верхней центральной части имеется продолговатый вырез.

Серия смартфонов Honor 80 дебютирует 23 ноября


Задние камеры в плане дизайна схожи на линейку Honor 70. Дизайн остальной задней панели напоминает водную рябь.

Согласно сообщениям, серия Honor 80 будет состоять из трех устройств. Предполагается, что Honor 80 SE будет оснащен чипсетом Dimensity 1080 и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Серия смартфонов Honor 80 дебютирует 23 ноября


Honor 80, скорее всего, будет оснащен чипсетом Snapdragon 778G+ и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Ожидается, что Honor 80 Pro будет поставляться с чипом Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ожидается, что флагманский телефон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Также сообщается, что складной телефон Honor Magic Vs оснащен чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ожидается, что в нем будет установлена ​​двухэлементная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт. Серия Honor 80 и Magic Vs могут поставляться с предустановленным пользовательским интерфейсом Magic UI 7.0, основанным на ОС Android 13. Сообщается, что его толщина составляет 14,3 мм, и, вероятно, он весит меньше, чем прошлогодний складной телефон Honor Magic V. Остальные характеристики Magic Vs могут быть аналогичны его предшественнику.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V25 Pro. Герой обзора привлекает к себе внимание отличным набором камер, достойной производительностью и качественным AMOLED-дисплеем. Но больше всего гаджет выделяется своим броским дизайном с изогнутым экраном. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона V25 Pro: середнячок с премиальным дизайном".

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