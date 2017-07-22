OPPO A1 Pro с 6,7-дюймовым AMOLED-экраном будет представлен 16 ноября
14 ноября 2022, 16:27
После сертификации OPPO подтвердила запуск OPPO A1 Pro, следующего смартфона компании среднего класса с поддержкой 5G. Он будет анонсирован в Китае 16 ноября. Ранее ходили слухи, что он будет запущен как A98. Телефон будет оснащен 6,7-дюймовым изогнутым экраном FHD + 120 Гц с углом обзора 56° с поддержкой высокочастотного ШИМ затемнений (2160 Гц) и чрезвычайно узкой нижней рамкой шириной 2,33 мм.
Согласно сертификации, телефон будет оснащен процессором Snapdragon 695 SoC, 108-мегапиксельной камерой с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт, оптическим сканером отпечатков пальцев под экраном и гладким корпусом толщиной 7,7 мм.
Официальные характеристики пока не заявлены , но есть слухи, что это будет 6,43-дюймовый (2412 × 1080 пикселей) дисплей Full HD+ разрешения, с AMOLED матрицей и частотой обновления 120 Гц, ШИМ-затемнением 2160 Гц, чипсет с графическим процессором Adreno 619L. У него будет 8 Гбайт/12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x, 128 Гбайт/256 Гбайт хранилища (UFS 2.2) и возможность добавить до 1 Тбайт с помощью microSD карты.
Ожидается, что смартфон будет работать на Android 12 с ColorOS 12, будет поддержка двух сим-карт, основной камерой 108 МП со светодиодной вспышкой, вспомогательной на 2 МП и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.
Будет датчик отпечатков пальцев на дисплее и стереодинамики. Размеры телефона: 162,3×74,3×7,7 мм и вес 171 грамм. Будет поддержка 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC и USB Type-C. Аккумулятор получит емкость 4690 мАч (минимум) с быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью в 67 Вт. Цена смартфона должна появиться к концу недели.