Характеристики смартфонов Xiaomi 14 впечатляют: теперь официально
18 ноября 2022, 23:14
Совсем недавно подтвердилась информация о линейке флагманских смартфонов Xiaomi следующего поколения, она будет называться Xiaomi 14, а не 13. Официальный представитель компании рассказал о предстоящих устройствах в новом посте на Weibo (китайский сайт микроблогов). В онлайн-сообщении заявлено, что будущая серия Xiaomi 14 будет очень мощной и их технические характеристики напугают людей.
На данный момент смартфоны еще не представлены, есть только слухи и отчеты. Хотя мы знаем, что новые телефоны премиум-класса подтверждены как одни из первых флагманских моделей на рынке, оснащенных новейшей SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Помимо этого, он также будет работать на фирменной пользовательской оболочке MIUI 14 на базе Android, которая, согласно официальным заявлениям, станет самой оптимизированной MIUI за всю историю.
Для тех, кто не знает, Snapdragon 8 Gen 2 является одной из ключевых характеристик серии Xiaomi 14. Это топовый чип, который обещает обеспечить наилучшую производительность на телефонах Android, а также повышенную эффективность для лучшей работы аккумулятора. Новые устройства также будут оснащены камерами Sony серии IMX8/9 на задней панели, а также ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и хранилищем UFS 4.0.