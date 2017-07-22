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GALAX GeForce RTX 4090 HOF разогнали до рекордных 3,825 ГГц, побив заодно 15 мировых рекордов

21 ноября 2022, 09:03



Ранее в этом месяце OGS установила несколько мировых рекордов, используя GALAX GeForce RTX 4090 HOF и в этот раз они вновь раздвигают границы возможностей карты.

GALAX GeForce RTX 4090 HOF разогнали до рекордных 3,825 ГГц, побив заодно 15 мировых рекордов


GALAX продолжает стремиться к отметке 4 ГГц, команда OGS установила мировой рекорд частоты 3,825 ГГц и установила заодно 15 новых рекордов разгона с GeForce RTX 4090 HOF.

Впечатляющий подвиг принадлежит команде OGS из Греции, которая работала с GALAX, чтобы побить предыдущие мировые рекорды. Рекорды в очередной раз были достигнуты на видеокарте GALAX GeForce RTX 4090 HOF. Карта, безусловно, мощная и из того, что мы слышали, и цифры, которые видим сегодня, могут полностью подтвердить это. Ниже приведен список всех новых мировых рекордов, которые карта смогла установить при охлаждении жидким азотом:

  • GPUPI 3.3 1B, 3.825g

  • GPUPI 3.3 32B, 3.78g

  • Fire Strike Ultra, 3.7g

  • Fire Strike Extreme, 3.675g

  • Port Royal, 3.7g

  • 3DMark Vantage Performance, 3.7g

  • 3DMark Vantage Extreme, 3.7g

  • 3DMark 11 Performance. 3.7g

  • Catzilla 1080P, 3.7g

  • Catzilla 1440P, 3.7g

  • Catzilla 4K, 3.7g

  • Catzilla 576P, 3.7g

  • Catzilla 720P, 3.7g

  • Superposition 8K, 3.66g
    •

    Максимальный разгон видеокарты GALAX GeForce RTX 4090 HOF был достигнут при тестировании карты в GPUPI 3.3. Видеокарта установила впечатляющий мировой рекорд частоты 3,825 ГГц или 3825 МГц при минусовых температурах благодаря использованию системы охлаждения c жидким азотом.

    GALAX GeForce RTX 4090 HOF разогнали до рекордных 3,825 ГГц, побив заодно 15 мировых рекордов


    С тех пор, как GALAX представила свою видеокарту GeForce RTX 4090 HOF, этот вариант поставляется различным известным оверклокерам и энтузиастам, чтобы они могли попробовать ее для разгона. Эта карта является единственной на рынке, которая имеет два 16-контактных разъема и XOC BIOS, обеспечивающий TGP до 1000 Вт+. Графическая карта действительно безумна, которой нужен жидкий азот, чтобы довести ее до предела. Пока неизвестно, когда GALAX запустит свои варианты HOF для публики, но это займет некоторое время.



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