GALAX GeForce RTX 4090 HOF разогнали до рекордных 3,825 ГГц, побив заодно 15 мировых рекордов
21 ноября 2022, 09:03
Ранее в этом месяце OGS установила несколько мировых рекордов, используя GALAX GeForce RTX 4090 HOF и в этот раз они вновь раздвигают границы возможностей карты.
GALAX продолжает стремиться к отметке 4 ГГц, команда OGS установила мировой рекорд частоты 3,825 ГГц и установила заодно 15 новых рекордов разгона с GeForce RTX 4090 HOF.
Впечатляющий подвиг принадлежит команде OGS из Греции, которая работала с GALAX, чтобы побить предыдущие мировые рекорды. Рекорды в очередной раз были достигнуты на видеокарте GALAX GeForce RTX 4090 HOF. Карта, безусловно, мощная и из того, что мы слышали, и цифры, которые видим сегодня, могут полностью подтвердить это. Ниже приведен список всех новых мировых рекордов, которые карта смогла установить при охлаждении жидким азотом:
GPUPI 3.3 1B, 3.825g
GPUPI 3.3 32B, 3.78g
Fire Strike Ultra, 3.7g
Fire Strike Extreme, 3.675g
Port Royal, 3.7g
3DMark Vantage Performance, 3.7g
3DMark Vantage Extreme, 3.7g
3DMark 11 Performance. 3.7g
Catzilla 1080P, 3.7g
Catzilla 1440P, 3.7g
Catzilla 4K, 3.7g
Catzilla 576P, 3.7g
Catzilla 720P, 3.7g
Superposition 8K, 3.66g
Максимальный разгон видеокарты GALAX GeForce RTX 4090 HOF был достигнут при тестировании карты в GPUPI 3.3. Видеокарта установила впечатляющий мировой рекорд частоты 3,825 ГГц или 3825 МГц при минусовых температурах благодаря использованию системы охлаждения c жидким азотом.
С тех пор, как GALAX представила свою видеокарту GeForce RTX 4090 HOF, этот вариант поставляется различным известным оверклокерам и энтузиастам, чтобы они могли попробовать ее для разгона. Эта карта является единственной на рынке, которая имеет два 16-контактных разъема и XOC BIOS, обеспечивающий TGP до 1000 Вт+. Графическая карта действительно безумна, которой нужен жидкий азот, чтобы довести ее до предела. Пока неизвестно, когда GALAX запустит свои варианты HOF для публики, но это займет некоторое время.
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