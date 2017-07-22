Информация о дизайне iPhone 15 и материалах: более премиальный корпус и эстетика в стиле iPhone 5c
21 ноября 2022, 16:13
По словам информаторов, Apple изучает возможность внесения небольших изменений в дизайн серии iPhone 15, а также придания ему более премиального корпуса, чем у iPhone 14. Их можно рассматривать как небольшие улучшения внешнего вида своей самой популярной категории продуктов.
У Apple есть несколько прототипов разных форм и размеров и со временем информация, которую вы прочитаете, может меняться. ShrimpApplePro заявляет, что новый iPhone 15 получит обновленный дизайн. Как показано на изображениях, угол заднего края закруглен, а не квадратный, хотя никаких комментариев этому не дается.
Возможно, это небольшое изменение конструкции может иметь первостепенное значение для массового производства, снижая затраты, а также позволяя легко использовать титановый сплав. ShrimpApplePro дает небольшой намек на то, что это изменение напоминает iPhone 5c, телефон Apple с пластиковым корпусом, выпущенный в 2013 году и считающийся колоссальным провалом по сравнению с сегодняшними стандартами.
Конечно, типстер заявляет, что продолжит изучать дополнительную информацию и не упоминает, будет ли корпус из титанового сплава эксклюзивным для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra или станет стандартом в 2023 году. Учитывая, что такие материалы дороги и что Apple намерена добавить больше эксклюзивных функций в более премиальные модели iPhone со следующего года, кажется, что обычные iPhone будут по-прежнему щеголять алюминиевым и стеклянным корпусом.
По крайней мере, ожидается, что Dynamic Island появится на всех моделях iPhone 15, поэтому, по слухам, на данный момент Apple представит вырезы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в менее дорогих версиях, чтобы потребители не чувствовали себя обделенными. Как указано выше, информация не является окончательной, а Apple, вероятно, тестирует дюжину прототипов, прежде чем остановится на каком-то конкретном.