РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Информация о дизайне iPhone 15 и материалах: более премиальный корпус и эстетика в стиле iPhone 5c

21 ноября 2022, 16:13



По словам информаторов, Apple изучает возможность внесения небольших изменений в дизайн серии iPhone 15, а также придания ему более премиального корпуса, чем у iPhone 14. Их можно рассматривать как небольшие улучшения внешнего вида своей самой популярной категории продуктов.

У Apple есть несколько прототипов разных форм и размеров и со временем информация, которую вы прочитаете, может меняться. ShrimpApplePro заявляет, что новый iPhone 15 получит обновленный дизайн. Как показано на изображениях, угол заднего края закруглен, а не квадратный, хотя никаких комментариев этому не дается.

Информация о дизайне iPhone 15 и материалах: более премиальный корпус и эстетика в стиле iPhone 5c


Возможно, это небольшое изменение конструкции может иметь первостепенное значение для массового производства, снижая затраты, а также позволяя легко использовать титановый сплав. ShrimpApplePro дает небольшой намек на то, что это изменение напоминает iPhone 5c, телефон Apple с пластиковым корпусом, выпущенный в 2013 году и считающийся колоссальным провалом по сравнению с сегодняшними стандартами.

Конечно, типстер заявляет, что продолжит изучать дополнительную информацию и не упоминает, будет ли корпус из титанового сплава эксклюзивным для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra или станет стандартом в 2023 году. Учитывая, что такие материалы дороги и что Apple намерена добавить больше эксклюзивных функций в более премиальные модели iPhone со следующего года, кажется, что обычные iPhone будут по-прежнему щеголять алюминиевым и стеклянным корпусом.

По крайней мере, ожидается, что Dynamic Island появится на всех моделях iPhone 15, поэтому, по слухам, на данный момент Apple представит вырезы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в менее дорогих версиях, чтобы потребители не чувствовали себя обделенными. Как указано выше, информация не является окончательной, а Apple, вероятно, тестирует дюжину прототипов, прежде чем остановится на каком-то конкретном.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO A57s. OPPO A57s получил тонкий, воздушный дизайн, оказался оснащен вполне приличной камерой, ярким и красочным дисплеем и получил поддержку совсем уж редкой среди бюджетников быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO A57s: бюджетник со множеством достоинств".

Читайте также:

  • Характеристики смартфонов Xiaomi 14 впечатляют: теперь официально
  • OPPO A1 Pro с 6,7-дюймовым AMOLED-экраном будет представлен 16 ноября
  • Серия смартфонов Honor 80 дебютирует 23 ноября
  • Poco X5 5G засветился на сайтах BIS и FCC в преддверии скоро выхода
  • realme 10 появился в России: недорогой смартфон с отличной начинкой

    • предыдущая новость
    GALAX GeForce RTX 4090 HOF разогнали до рекордных 3,825 ГГц, побив заодно 15 мировых рекордов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона OPPO A57s: бюджетник со множеством достоинств Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Обзор смартфона OPPO A57s Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память Лучший блок питания Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 ноября, 2022

    Информация о дизайне iPhone 15 и материалах: более премиальный корпус и эстетика в стиле iPhone 5c

    GALAX GeForce RTX 4090 HOF разогнали до рекордных 3,825 ГГц, побив заодно 15 мировых рекордов

    18 ноября, 2022

    Характеристики смартфонов Xiaomi 14 впечатляют: теперь официально

    14 ноября, 2022

    OPPO A1 Pro с 6,7-дюймовым AMOLED-экраном будет представлен 16 ноября

    Серия смартфонов Honor 80 дебютирует 23 ноября

    11 ноября, 2022

    Poco X5 5G засветился на сайтах BIS и FCC в преддверии скоро выхода

    Samsung объявляет победителей конкурса студенческих проектов «IT Академия Samsung»

    10 ноября, 2022

    Анонс серверных процессоров AMD EPYC 9004 «Genoa»: до 96 ядер, 192 потоков и 384 Мбайт кэша

    A4Tech представляет 2Drumtek B20: легкие и стильные наушники-вкладыши

    9 ноября, 2022

    realme 10 появился в России: недорогой смартфон с отличной начинкой

    7 ноября, 2022

    Lenovo показывает планшет YOGA Paper с 10,3-дюймовым экраном на электронных чернилах

    Infinix готовит запуск смартфонов HOT 20 в России

    Тесты GeForce RTX 4080: на 30-37% быстрее, чем RTX 3080

    Huawei представляет раскладушку Pocket S на Snapdragon 778G и экраном на 120 Гц

    Видеокарта ACER Arc A380 Predator появилась на Amazon

    1 ноября, 2022

    Samsung Electronics поделится достижениями в области искусственного интеллекта

    Digma представляет серию планшетов Pro с качественными 2K-экранами

    Huawei выпускает планшет MatePad SE 10.4

    31 октября, 2022

    MediaTek Dimensity 9200 обходит Apple A16 Bionic в графическом тесте

    NVIDIA GeForce RTX 4090 "тянет" Genshin Impact в 13К разрешении

    ССЫЛКИ