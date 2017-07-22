Известны детали о Realme 10 Pro Plus: камеры и изогнутый AMOLED-дисплей от Tianma
22 ноября 2022, 09:55
На прошлой неделе Realme запустила серию Realme 10 Pro на китайском рынке. Модельный ряд состоит из Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+. Из двух моделей 10 Pro+, несомненно, является наиболее привлекательным, поскольку это первое устройство в пронумерованной линейке компании с AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями.
Устройству еще предстоит выйти на международные рынки, такие как Азия и Европа. Теперь информатор с Weibo поделился особенностями камеры Realme 10 Pro+.
Как известно, 10 Pro+ оснащен тройной камерой на 108 Мп (основная) + 8 Мп (сверхширокоугольная) + 2 Мп (макросъемка). 108-мегапиксельный датчик на устройстве - это датчик Samsung HM6, в то время как сверхширокоугольный объектив - это IMX355, а макрокамера получила датчик GC02.
Кроме того, сообщается, что AMOLED экран с изогнутыми краями изготовлена китайским производителем дисплеев Tianma. Края Realme 10 Pro+ изогнуты на 61°, частота обновления составляет 120 Гц, ШИМ-затемнение - 2160 Гц, есть сканер отпечатков пальцев в дисплее. В основе модели лежит процессор Dimensity 1080, есть до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и до 256 Гбайт хранилища UFS 2.2.
Realme 10 Pro+ поставляется с предустановленной ОС Android 13, на которую наложен текущий пользовательский интерфейс Realme 4.0. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, предлагается быстрая зарядка на 33 Вт и 67 Вт соответственно. Для подключения устройство оснащено портом USB-C, поддержкой двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS и NFC.