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Vivo X90 Pro+ оснащен 1-дюймовым сенсором, двумя телекамерами и Snapdragon 8 Gen 2

23 ноября 2022, 17:57



Vivo X90 Pro+ представлен официально и компания называет камеру смартфон «королем однодюймовых сенсоров». Это не первый телефон с Sony IMX989, но vivo оснастила его несколькими улучшениями, которые делают его особенным.

Начнем с первого, с чем сталкивается свет - с линзы. Она получила стеклянный элемент с числом Аббе 81,6 (более высокое число означает меньшее рассеяние света, пластик может иметь число до 30). Кроме того, на него нанесено покрытие Zeiss T*, уменьшающее блики и ореолы. У объектива довольно широкая апертура, f/1,75 и пропускает больше света.

Vivo X90 Pro+ оснащен 1-дюймовым сенсором, двумя телекамерами и Snapdragon 8 Gen 2


Большой 1-дюймовый сенсор IMX989 соответствует этому - у этой камеры светочувствительная площадь на 77% больше, чем у 1/1,3-дюймового сенсора X80 Pro. Отдельные датчики размером 1,6 мкм можно объединять в группы по четыре для достижения эффективного размера пикселя 3,2 мкм.

X90 Pro+ оснащен двумя телеобъективами. Более интересным из них является 90-мм перископический объектив с 64-мегапиксельным сенсором. Он имеет 3,5-кратный оптический зум и максимальный 100-кратный цифровой зум. Кроме того, имеется яркий 50-мм портретный объектив (f/1.6, фиксированный фокус) с 50-мегапиксельным датчиком позади него (IMX758). Все три камеры, упомянутые до сих пор, имеют оптическую стабилизацию.

Сверхширокоугольный объектив оптимизирован для снижения искажений. Он имеет поле зрения 114° и сенсор на 48 МП (IMX598). Задним камерам с автофокусом помогает времяпролетная лазерная система. Наконец, селфи-камера оснащена 32-мегапиксельным сенсором (f/2,45).

Vivo X90 Pro+ оснащен 1-дюймовым сенсором, двумя телекамерами и Snapdragon 8 Gen 2


X90 Pro+ может записывать 8К видео со скоростью 30 кадров в секунду. А если вам нужно качество, есть режим 14-битного RAW видео. Поддерживаются форматы Dolby Vision и LOG, вы можете делать фотоснимки со скоростью 10 кадров в секунду во время записи видео.

Все это не должно создавать у вас впечатления, что камера - единственная особенность vivo X90 Pro+. Он оснащен новейшим и лучшим процессором Snapdragon 8 Gen 2, оснащен 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт или 512 Гбайт хранилища UFS 4.0. Чипсет подключен к большой испарительной камере площадью 8900 мм², что обеспечивает стабильную производительность.

Vivo X90 Pro+ оснащен 1-дюймовым сенсором, двумя телекамерами и Snapdragon 8 Gen 2


Vivo X90 Pro+ оснащен большим 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 x 3200 пикселей (20:9). Это панель LTPO 4 AMOLED (Samsung E6) с 10-битными цветами и частотой обновления до 120 Гц. Для затемнения в дисплее используется высокочастотная ШИМ-система с частотой 1440 Гц. Он достигает 1800 нит. Дисплей с двойным изгибом откалиброван на заводе и поддерживает Dolby Vision.

Vivo X90 Pro+ оснащен 1-дюймовым сенсором, двумя телекамерами и Snapdragon 8 Gen 2


Корпус телефона доступен в двух цветовых решениях - China Red и Original Black, оба с текстурой из искусственной кожи. Он имеет класс защиты IP68 от пыли и воды, поэтому ему не страшны элементы. Он немного толстоват, его толщина составляет 9,7 мм, а вес - 221 г (это все равно легче, чем у Xiaomi и iPhone 14 Pro Max).

Внутри находится батарея емкостью 4700 мАч (18,23 Втч), которая разделена на две ячейки для быстрой зарядки. Vivo не сошел с ума с этим, Pro + поддерживает проводную зарядку 80 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. При использовании проводного маршрута полная зарядка может быть достигнута за 33 минуты.

Vivo X90 Pro+ оснащен 1-дюймовым сенсором, двумя телекамерами и Snapdragon 8 Gen 2


Еще несколько вещей, о которых стоит упомянуть. Телефон оснащен стереодинамиками, но он также предлагает беспроводную связь - в сочетании с новым vivo TWS 3 Pro он обещает звук без потерь и с малой задержкой. Bluetooth версии 5.3 поддерживается вместе с aptX HD и LDAC. Для проводного подключения поддержка USB-C рассчитана на скорость USB 3.2 Gen1 и поддерживает вывод видео.

Vivo X90 Pro+ запускается в Китае с OriginOS 3. В то время как его собратья по линейке поступили в предварительный заказ сразу же, предварительные продажи Pro+ начнутся 28 ноября, а доступен он станет с 6 декабря. Итак, в Китае новинка стоит за 6500 юаней (910 долларов) за 12/256 Гбайт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO A57s. OPPO A57s получил тонкий, воздушный дизайн, оказался оснащен вполне приличной камерой, ярким и красочным дисплеем и получил поддержку совсем уж редкой среди бюджетников быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO A57s: бюджетник со множеством достоинств".

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