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OPPO представляет серию Reno9, состоящую из трех смартфонов

24 ноября 2022, 23:55



Компания OPPO анонсировала серию Reno9, в которую входят смартфоны Reno9, Reno9 Pro и Reno9 Pro+. Они оснащены 6,7-дюймовым OLED-экраном FHD+ разрешения, с частотой 120 Гц и сверхвысокочастотной ШИМ-регулировкой яркости на 2160 Гц. Они получили симметричный трехмерный дизайн, экран с отверстием и светодиодную вспышку в форме кольца.

OPPO представляет серию Reno9, состоящую из трех смартфонов


Reno9 оснащен SoC Snapdragon 778G, Reno9 Pro получил Dimensity 8100-MAX, а Reno9 Pro+ работает на SoC Snapdragon 8+ Gen 1 с меньшей тактовой частотой (3 ГГц).

Reno9 и Reno9 Pro имеют площадь охлаждения 5600 мм², что обеспечивает повышение эффективности охлаждения на 10% по сравнению с предшественником. Pro+ получил алмазную систему охлаждения аэрокосмического класса, обеспечивающую повышение эффективности охлаждения на 50%, сверхплотный графит, площадь охлаждения 5612 мм², площадь рассеивания на 74% больше и площадь охлаждения VC 3165 мм².

Золотая версия имеет «Технологию золотого шелкового стекла и технологию плетения перьев». По словам компании, в процессе плетения стекло приобретает кристаллическую структуру и распределяет рост в заданном направлении, а на куске черного стекла вырастают две различные текстурные структуры.

OPPO представляет серию Reno9, состоящую из трех смартфонов


Технические характеристики OPPO Reno9 и Reno 9 очень схожи, это
6,7-дюймовый OLED-дисплей FHD+ (1080 x 2412 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 950 нит. Объемы памяти варьируется от 8 до 12 Гбайт ОЗУ для Reno 9 и хранилищем в 256 или 512 Гбайт. Reno 9 Pro получает 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 с 256/512 Гбайт хранилища. Основная камера Reno9 на 64 МП,а 9 Pro на 50 МП, фронтальная камера на 32 МП с автофокусом. Размеры 162,3×74,2×7,19 мм, вес 174 грамма. Емкость аккумулятора 4500 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью 67 Вт.

OPPO представляет серию Reno9, состоящую из трех смартфонов


OPPO Reno9 Pro+ оснащен почти таким же экраном со сканером отпечатка пальцев в нем, более мощным Snapdragon 8 Gen 1+, 16 Гбайт ОЗУ и 256/512 Гбайт хранилища. 50-мегапиксельная основная камера получила 1/1,56-дюймовый сенсор Sony IMX890, диафрагму f/1,8 и оптическую стабилизацию изображения. Размеры новинки: 161,5×73,6×7,99 мм и вес 192 грамма. Емкость батареи 4700 мАч, есть быстрая зарядка SuperVOOC мощностью в 80 Вт.

OPPO Reno9 выпускается в красном, черном, золотом и градиентном цветах по цене от 349 до 419 долларов. Reno9 Pro выпускается в черном, золотом и градиентном цветах по цене от 503 долларов. Reno9 Pro+ выходит в черном, золотом и зеленом цветах по цене от 559 долларов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO A57s. OPPO A57s получил тонкий, воздушный дизайн, оказался оснащен вполне приличной камерой, ярким и красочным дисплеем и получил поддержку совсем уж редкой среди бюджетников быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO A57s: бюджетник со множеством достоинств".

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