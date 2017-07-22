Galaxy S23 Unpacked пройдет в первую неделю февраля
28 ноября 2022, 22:42
Samsung планирует представить серию Galaxy S23 на своем первом мероприятии Unpacked в 2023 году в первую неделю февраля, согласно корейскому отчету со ссылкой на руководителя, осведомленного в этом вопросе.
Мероприятие станет первой очной распаковкой после пандемии и, как сообщается, состоится в Сан-Франциско. Ожидается, что серия Galaxy S23 будет запущена во всем мире в конце февраля. Это не первый корейский отчет, в котором указывается время и дата презентации Galaxy S23. Что может свидетельствовать о его надежности.
Некоторые слухи указывают на анонс Galaxy на выставке CES 2023 в январе, но она никогда не была местом проведения презентации Samsung серии S и сомнительно, чтобы эта традиция изменилась в следующем году.
Ожидается, что вся серия Galaxy S23 будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 2 без собственного чипсета Exynos.