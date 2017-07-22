Представлен бюджетный смартфон vivo Y02 с экраном в 6,51 дюйма и батареей 5000 мАч
29 ноября 2022, 23:23
В августе vivo запустила Y02s в августе, а теперь компания представила смартфон, получивший название vivo Y02.
Vivo Y02 оснащен неизвестным восьмиядерным процессором в сочетании с 3 Гбайт оперативной памяти. Он работает под управлением ОС Funtouch OS 12 на базе Android 12 Go Edition из коробки и получил 32 Гбайт встроенной памяти с возможностью расширения до 1 Тбайт с помощью карты microSD.
Vivo Y02 предлагает 6,51-дюймовый ЖК-дисплей с HD+ разрешением и вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели расположена одна основная 8-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой. Y02 получил корпус толщиной 8,49 мм и плоскую 2,5D рамку с матовым покрытием. Vivo заявляет, что оно устойчиво к царапинам и отпечаткам пальцев.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который заряжается через порт microUSB мощностью до 10 Вт. Он также получил разъем для наушников 3,5 мм, но нет сканера отпечатков пальцев, поэтому вам придется использовать функцию разблокировки лицом для разблокировки смартфона без пароля.
Vivo Y02 выпускается в цветах Orchid Blue и Cosmic Grey. Он стоит 95 долларов и пока доступен для покупки в Индонезии, но о его доступности на других рынках ничего не сообщается.