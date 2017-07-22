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Infinix расширяет модельный ряд ноутбуков в России

01 декабря 2022, 18:20



Компания Infinix объявляет о выходе своих новый ноутбуков на российский рынок: Infinix INBOOK X2 Gen 11 и Infinix INBOOK X2 PLUS. Новинки представлены тремя версиями на базе Intel Core i3, i5 и i7 11го поколения, а объем оперативной памяти в 14-дюймовых INBOOK X2 Gen 11 составит от 8 Гбайт. Новинки может будет купить в серых и синих оттенках, а INBOOK X2 Gen 11 также будет доступен в зеленом, а INBOOK X2 PLUS в красном цветах. На эти модели будет распространяться расширенная гарантия 2 года.

Infinix расширяет модельный ряд ноутбуков в России


Infinix INBOOK X2 PLUS получили стильный и современный дизайн: легкий металлический корпус, который весит всего 1,65 кг. 15.6-дюймовый дисплей получил цветовой охват со 100% покрытием sRGB. Ноутбуки Infinix выделяются камерой с двойным светодиодом, которая позволяет оптимизировать изображение для видеоконференций. INBOOK X2 PLUS получил большую батарею емкостью 50 Вт*ч и SSD диск на 512 Гб.

Infinix INBOOK X2 PLUS на старте продаж будет доступен в 4х комплектациях по следующим ценам:
  • i5/512 Гбайт/8 Гбайт - 50990 рублей (46990 на промо период)

  • i5/512 Гбайт/16 Гбайт - ₽57990 рублей (52990 на промо период)

  • i7/512 Гбайт/16 Гбайт - ₽64990 рублей

  • i7/1 Тбайт/16 Гбайт - ₽67990 рублей


    • Infinix расширяет модельный ряд ноутбуков в России


    Новое поколение Infinix INBOOK X2 доступно в следующих версиях:
  • i3/256 Гбайт/8 Гбайт - 39990 рублей (34990 на период промо)

  • i5/512 Гбайт/8 Гбайт - 49990 рублей (44990 на период промо)

  • i7/512 Гбайт/16 Гбайт - 62990 рублей


    • Infinix INBOOK X2 PLUS предназначен для активных пользователей, ценящих качество, надежность и внешний вид устройств. Подсветка ноутбука позволит совершать видеозвонки в любое время, позволяя оставаться в «лучшем свете».

    Infinix расширяет модельный ряд ноутбуков в России


    Одно из преимуществ INBOOK X2 PLUS это легкий корпус весом 1,65 кг при толщине всего 14,9 мм. Гибкая и портативная конструкция подойдет для того, чтобы иметь мобильный офис под рукой. INBOOK X2 получил прочный и долговечный цельнометаллический корпус с двумя типами матового покрытия.

    INBOOK X2 получил яркий 15.6-дюймовый дисплеей со 100% покрытием цветового пространства sRGB. В результате любое изображение или видео, воспроизводимое на ноутбуке, будет передавать именно те цвета, которые изначально задумывались авторами контента. Также у экрана есть антибликовое покрытие и высокая яркость в 300 нит, что позволяет комфортно использовать технику не только в помещениях, но и на открытом воздухе.

    Infinix расширяет модельный ряд ноутбуков в России


    INBOOK X2 PLUS оснащается процессорами Intel Core i7, i5 или i3 11-го поколения с объемами ОЗУ 8 или 16 Гбайт и встроенным SSD накопителем на 512 Гбайт. Новые CPU увеличили производительность ноутбуков компании на 36%, по сравнению с предыдущим поколением. INBOOK X2 PLUS оснащен большой батареей емкостью 50 Втч, обеспечивающей до 11 часов просмотра веб-страниц, что дает пользователям возможность работать в течение всего дня. Кроме того, в комплект входит быстрая зарядка PD 3.0 мощностью 65 Вт. Зарядное устройство оснащено портом USB Type-C, что позволяет заряжать в том числе и смартфоны.



    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Digma Pro 1800f 4G Tiger. Digma Pro 1800f 4G Tiger оказался очень достойным планшетом с большим объемом оперативной и встроенной памяти, отличным дисплеем, качественной аудиосистемой и чехлом-подставкой в комплекте. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Digma Pro 1800f 4G Tiger: отличный планшет с неожиданными компромиссами".

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