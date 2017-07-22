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Анонс MasterLiquid ML360 Sub-Zero EVO: термоэлектрическое охлаждения 2-го поколения

01 декабря 2022, 23:34



Cooler Master представляет свою разработку: второе поколение инновационного решения термоэлектрического охлаждения (TEC) с запуском нового MasterLiquid ML360 SUB-ZERO EVO. Сотрудничая с Intel Cooler Master разработали AIO обеспечивающее охлаждение при температуре окружающей среды в сочетании с технологией Intel Cryo Cooling, что позволяет создавать качественную систему жидкостного охлаждения «все в одном», которая обеспечивает отличную эффективность для высоко производительных процессоров Intel.

Новинка ML360 Sub-Zero EVO оснащена обновленным оборудованием, в том числе водоблоком со встроенной технологией TEC в сочетании с насосом, достигающим такую температуру процессора, которой невозможно достигнуть с другими жидкостными кулерами. 360-миллиметровый радиатор работает в унисон с усовершенствованным насосом и справляется с полной тепловой нагрузкой как ЦП, так и блока TEC и обеспечивает новый опыт разгона и улучшенную игровую производительность.

Анонс MasterLiquid ML360 Sub-Zero EVO: термоэлектрическое охлаждения 2-го поколения


ML360 Sub-Zero EVO с технологией Intel Cryo Cooling устранит проблему конденсации, за счет передовых алгоритмов, программного обеспечения и аппаратного мониторинга. Компактная конструкция, минимальная изоляция, мониторинг и интеллектуальное управление позволят пользователям достигнуть высокой производительности с минимальными рисками образования конденсата даже в течение длительного времени.

MasterLiquid ML360 Sub-Zero EVO поолучил новую компактную помпу DIY, сводящую к минимуму шум помпы, но с сохранением исключительной производительности без лишних габаритов. Низкопрофильный радиатор предлагает увеличенную плотность вентиляторов для эффективного рассеивания тепла и все это в элегантном форм-факторе.

На Sub-Zero EVO установлены вентиляторы Mobius с модернизированным дизайном кольцевых лопастей. Оптимизируя как производительность, так и акустику, серия вентиляторов Mobius удовлетворяет всем требованиям к жидкостному/воздушному охлаждению для игр и разгона. MasterLiquid ML360 Sub-Zero EVO будет доступна на территории РФ в первом квартале 2023.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Digma Pro 1800f 4G Tiger. Digma Pro 1800f 4G Tiger оказался очень достойным планшетом с большим объемом оперативной и встроенной памяти, отличным дисплеем, качественной аудиосистемой и чехлом-подставкой в комплекте. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Digma Pro 1800f 4G Tiger: отличный планшет с неожиданными компромиссами".

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