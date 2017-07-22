Анонс MasterLiquid ML360 Sub-Zero EVO: термоэлектрическое охлаждения 2-го поколения
01 декабря 2022, 23:34
Cooler Master представляет свою разработку: второе поколение инновационного решения термоэлектрического охлаждения (TEC) с запуском нового MasterLiquid ML360 SUB-ZERO EVO. Сотрудничая с Intel Cooler Master разработали AIO обеспечивающее охлаждение при температуре окружающей среды в сочетании с технологией Intel Cryo Cooling, что позволяет создавать качественную систему жидкостного охлаждения «все в одном», которая обеспечивает отличную эффективность для высоко производительных процессоров Intel.
Новинка ML360 Sub-Zero EVO оснащена обновленным оборудованием, в том числе водоблоком со встроенной технологией TEC в сочетании с насосом, достигающим такую температуру процессора, которой невозможно достигнуть с другими жидкостными кулерами. 360-миллиметровый радиатор работает в унисон с усовершенствованным насосом и справляется с полной тепловой нагрузкой как ЦП, так и блока TEC и обеспечивает новый опыт разгона и улучшенную игровую производительность.
ML360 Sub-Zero EVO с технологией Intel Cryo Cooling устранит проблему конденсации, за счет передовых алгоритмов, программного обеспечения и аппаратного мониторинга. Компактная конструкция, минимальная изоляция, мониторинг и интеллектуальное управление позволят пользователям достигнуть высокой производительности с минимальными рисками образования конденсата даже в течение длительного времени.
MasterLiquid ML360 Sub-Zero EVO поолучил новую компактную помпу DIY, сводящую к минимуму шум помпы, но с сохранением исключительной производительности без лишних габаритов. Низкопрофильный радиатор предлагает увеличенную плотность вентиляторов для эффективного рассеивания тепла и все это в элегантном форм-факторе.
На Sub-Zero EVO установлены вентиляторы Mobius с модернизированным дизайном кольцевых лопастей. Оптимизируя как производительность, так и акустику, серия вентиляторов Mobius удовлетворяет всем требованиям к жидкостному/воздушному охлаждению для игр и разгона. MasterLiquid ML360 Sub-Zero EVO будет доступна на территории РФ в первом квартале 2023.