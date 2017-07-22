Компания ViewSonic представила портативный монитор ColorPro VP16-OLED с OLED матрицей и диагональю 15,6 дюйма с Full HD разрешением, впечатляющими цветопередачей и качеством изображения. Он прошел сертификацию Pantone и откалиброван на заводе. VP16-OLED получил ультратонкий легкий корпус, а также он получил почетный приз GOOD DESIGN AWARD 2022 за выдающиеся цветовые характеристики для создания и представления контента в любом месте и когда угодно.
Люди становятся более мобильными и ViewSonic понимает, что профессионалы ищут портативные, но достаточно мощные инструменты для решения задач, в которых крайне важна цветопередача, - сказал Оскар Лин (Oscar Lin), руководитель бизнес-подразделения мониторов ViewSonic. Модель VP16-OLED - первый из линейки ColorPro для создателей контента. Он легок, прост в настройке и оснащен складной подставкой. Антибликовый козырек защищает дисплей от грязи и бликов при работе в различных условиях.
OLED-экран монитора обеспечивает четкое изображение без ореола и идеально воспроизводит черный цвет. ColorPro VP16-OLED на 100 % покрывает широкое цветовое пространство DCI-P3 для все объемлющего диапазона цветов. Контрастность на уровне 100000:1 обеспечивает идеальный черный детальную передачу света и теней. Новая модель излучает меньше синего света, чем обычные мониторы.
Устройство весит менее килограмма и получило тонкую OLED-панель на алюминиевой раме. Также возможна установка монитора на штатив. При подключении к камере VP16-OLED становится дисплеем для предварительного просмотра фото или видео. Монитор получил порт USB Type-C для работы с двумя экранами без лишних проводов и совместим с устройствами Mac.
Характеристики монитора ColorPro VP16-OLED
Портативный монитор с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1080p Full HD (1920 x 1080)
Длина 35,6 см, толщина меньше 2,5 см, вес: 1,1 кг
100%-ный охват цветового пространства DCI-P3, точность цветопередачи Delta E < 2, яркость 400 нит, время отклика 1 мс, частота обновления 60 Гц
OLED-экран, «настоящий черный», сертифицирован Pantone, заводская калибровка для точной работы с цветом.
Гибко настраиваемая подставка и защитный козырек в комплекте.
Возможности подключения: 2 порта USB-C для 2-сторонней зарядки, mini-HDMI, разъем для наушников 3,5 мм, крепеж для штатива.
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