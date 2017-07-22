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ViewSonic представляет свой первый портативный OLED монитор

06 декабря 2022, 23:00




Компания ViewSonic представила портативный монитор ColorPro VP16-OLED с OLED матрицей и диагональю 15,6 дюйма с Full HD разрешением, впечатляющими цветопередачей и качеством изображения. Он прошел сертификацию Pantone и откалиброван на заводе. VP16-OLED получил ультратонкий легкий корпус, а также он получил почетный приз GOOD DESIGN AWARD 2022 за выдающиеся цветовые характеристики для создания и представления контента в любом месте и когда угодно.

ViewSonic представляет свой первый портативный OLED монитор


Люди становятся более мобильными и ViewSonic понимает, что профессионалы ищут портативные, но достаточно мощные инструменты для решения задач, в которых крайне важна цветопередача, - сказал Оскар Лин (Oscar Lin), руководитель бизнес-подразделения мониторов ViewSonic. Модель VP16-OLED - первый из линейки ColorPro для создателей контента. Он легок, прост в настройке и оснащен складной подставкой. Антибликовый козырек защищает дисплей от грязи и бликов при работе в различных условиях.

OLED-экран монитора обеспечивает четкое изображение без ореола и идеально воспроизводит черный цвет. ColorPro VP16-OLED на 100 % покрывает широкое цветовое пространство DCI-P3 для все объемлющего диапазона цветов. Контрастность на уровне 100000:1 обеспечивает идеальный черный детальную передачу света и теней. Новая модель излучает меньше синего света, чем обычные мониторы.

ViewSonic представляет свой первый портативный OLED монитор


Устройство весит менее килограмма и получило тонкую OLED-панель на алюминиевой раме. Также возможна установка монитора на штатив. При подключении к камере VP16-OLED становится дисплеем для предварительного просмотра фото или видео. Монитор получил порт USB Type-C для работы с двумя экранами без лишних проводов и совместим с устройствами Mac.

Характеристики монитора ColorPro VP16-OLED
  • Портативный монитор с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1080p Full HD (1920 x 1080)

  • Длина 35,6 см, толщина меньше 2,5 см, вес: 1,1 кг

  • 100%-ный охват цветового пространства DCI-P3, точность цветопередачи Delta E < 2, яркость 400 нит, время отклика 1 мс, частота обновления 60 Гц

  • OLED-экран, «настоящий черный», сертифицирован Pantone, заводская калибровка для точной работы с цветом.

  • Гибко настраиваемая подставка и защитный козырек в комплекте.

  • Возможности подключения: 2 порта USB-C для 2-сторонней зарядки, mini-HDMI, разъем для наушников 3,5 мм, крепеж для штатива.




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