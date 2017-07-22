Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) и RED Solutions представляют на российском рынке новый международный бренд товаров RED - широкую линейку бытовой техники и электроники, комплекс решений для современной организации быта на базе передовых технологий и сервисов умного дома.
Партнером по разработке решений для умного дома и самих умных приборов стала компания «Р-Лаб» - разработчик крупнейшей смарт-платформы «Sky. Умный дом и сервисы», имеющей более 3 млн подключенных пользователей. Она успешно сотрудничает с признанными лидерами рынка потребительских сервисов, в частности, с Яндекс, VK и др. Умная техника бренда RED управляется голосовыми ассистентами этих компаний и подключена к их инфраструктуре сервисов с помощью смарт-платформы «Sky. Умный дом и сервисы».
Для формирования товарной линейки и адаптации техники RED под потребности российского рынка к проекту присоединилась опытная команда инженеров и маркетологов, которая ранее разработала и успешно вывела на отечественный рынок популярный бренд бытовой техники Redmond, запустив целый ряд значимых трендов.
Юрий Родный, генеральный директор diHouse: «Это сотрудничество, соединяющее в себе финансовые и технологические возможности группы ЛАНИТ, передовые разработки умного дома от «Р-Лаб» с компетенциями инженерной и маркетинговой команды из группы Redmond, даёт большой задел для реализации самых амбициозных планов бренда RED Solutions на российском и зарубежных рынках».
В ассортименте новой марки представлен широкий спектр как малой, так и крупной бытовой техники, а также наиболее популярные и востребованные товары из категории «электроника»: телевизоры, акустические системы, бытовые роботы, носимая электроника. Кроме того, в рамках совместного проекта планируется представить на рынке экологичный личный транспорт, в частности, электровелосипеды, электробайки и другие средства передвижения. Первая партия товаров под маркой RED поступит в розничные сети уже в начале декабря.
Одной из ключевых особенностей стратегии продвижения бренда на российском рынке станет гибкий подход к адаптации предлагаемых товаров. Команда RED планирует непрерывно анализировать отклики и предпочтения покупателей, оперативно внедрять новые технологические решения, делая продукты более интересными и насыщенными передовыми технологиями, которые максимально доступны широкому кругу пользователей.
Именно ориентация проекта на разработку и внедрение в ассортимент бренда изделий с инновационными технологиями во всех предлагаемых категориях плюс самый широкий спектр товаров для умного дома должны выделять его на фоне конкурентов, обеспечивая перспективы для успешного развития и роста популярности у современного потребителя.
Этому также будет способствовать тренд на смартизацию быта, который непрерывно набирает обороты за счет более активного использования голосовых ассистентов и онлайн-сервисов, входящих в экосистемы умного дома, предлагаемые крупными смарт-платформами, в том числе и «Sky. Умный дом и сервисы».
Андрей Синявин, коммерческий директор проекта: «В проекте RED есть большой потенциал для реализации наших амбициозных целей по созданию новых технологичных продуктов и выводу их на рынок России и других стран. Мы открыты к любым инновациям, способным менять быт каждого человека, делая его удобным и современным, освобождая время от домашней рутины для себя, близких, для новых увлечений и личного развития».