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realme представляет в России ноутбук Book Prime с передовой системой охлаждения

07 декабря 2022, 23:30




Realme объявляет о российском старте продаж новинки экосистемы, своей второй модели ноутбука - realme Book Prime. Это тонкий и мощный ноутбук с системой жидкостного охлаждения и высокоскоростными вентиляторами стоимостью до 70 тысяч рублей. Он получил 2K экран, 16+512 Гбайт памяти и процессор Intel Core i5.

В новинке используются графический процессор Intel Iris Xe и процессор Intel i5-11320H 11-го поколения, сочетающий в себе архитектуру Willow Cove на основе 10 нм техпроцесса SuperFin. Подобное сочетание вместе с быстрой памятью большого объёма (16 Гбайт) и емким SSD на 512 Гбайт отлично подходит для работы и создания контента.

realme представляет в России ноутбук Book Prime с передовой системой охлаждения


У ноутбука мощная батарея, работающая до 11,5 часов без перерыва, и быстрая зарядка на 65 Вт, восполняющая 50% аккумулятора всего за полчаса и с поддержкой реверсивной зарядки. За счет двух ультратонких высокоскоростных вентиляторов и новой системе жидкостного охлаждения с испарительной камерой realme Book Prime не греется и на отводит тепло на треть эффективнее, чем realme Book прошлого поколения.

2K-экран ноутбука универсален: диагональ 14 дюймов с яркой IPS матрицей с пиковым разрешением 400 нит позволяет легко считывать информацию, даже если вы работаете под ярким дневным светом. Цветовой охват 100% sRGB обеспечивает полный спектр цветов. Экран ноутбука на 33% ярче и имеет разрешение в полтора раза выше, чем у типичных моделей конкурентов.

realme представляет в России ноутбук Book Prime с передовой системой охлаждения


Безрамочный дизайн с толщиной рамок 5,3 мм увеличивает полезную площадь экрана до 90%. Соотношение сторон экрана 3:2 позволяет отображать больше информации в документах. Стильный анодированный алюминиевый корпус ноутбука легок и портативен - его вес всего 1,37 кг, толщина 14,9 мм, а кнопка питания совмещена со сканером отпечатка пальцев. Эргономичная клавиатура новинки оснащена увеличенным тачпадом и тремя уровнями подсветки.

realme Book Prime - мощное мультимедийное устройство с предустановленной Windows 11 и массой возможностей для работы и отдыха. Его пользователям доступны широкие возможности подключения периферийных устройств, в том числе через Thunderbolt 4, который обеспечивает сверхбыструю передачу данных со скоростью до 40 Гбит/с, быструю зарядку и подключение до двух внешних дисплеев с разрешением 4K. Также в наличии Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, аудиоразъем 3,5 мм и USB-A 3.1, USB-C 3.2.

realme Book Prime уже доступен в продаже в синем и сером цветах по цене от 69 990 руб.



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