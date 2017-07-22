Ранее в продаже уже появлялась первая серия ТВ под названием ULTRA. В отличие от нее в новой линейке будут только две диагонали - 40 и 32 дюйма. Но сравнительно небольшой размер ТВ компенсируется инновационным безрамочным дизайном и доступной ценой.
Телевизоры серии FRAMELESS получили оболочку WildRed, обеспечивающую доступ к сотням фильмов и сериалов, спортивным и другим трансляциям и даже к сервису караоке. Управление контентом можно осууществлять с помощью пульта с программируемой кнопкой, а также используя специальное приложение для смартфона WildRed Remote Control, которое настраивается на выполнение голосовых команд.
В линейке представлены два типа разрешения экрана. Телевизоры 40 дюймов оснащены разрешением Full HD, также в них предусмотрена контрастность 5000:1 и яркость 250Кд/м2, гарантирующие детальную картинку на экране вне зависимости от времени суток и освещенности помещения.
ТВ с меньшей диагональю обладает оптимальным для этого размера стандартным HD-разрешением с контрастностью 3000:1. За звук в устройствах отвечает технология Dolby Audio, которая позволит наслаждаться объемным и чистым звуком при просмотре фильмов и клипов.
Телевизоры из новой серии обладают всеми современными типами подключений и тюнеров: DVB-T2 - для цифрового эфирного вещания, DVB-С2 - для цифрового кабельного вещания и DVB-S2 тюнер для цифрового спутникового вещания.
Новинки из линейки FRAMELESS будут представлены в двух вариантах оттенков корпуса - черном и в цвете серый графит. Их можно легко вписать в любое интерьерное решение: повесить на стену или поставить на горизонтальную поверхность.
Новинки уже доступны на маркетплейсах и в розничных магазинах. Рекомендованная розничная цена составит 17 000 рублей за модель с диагональю 40" и 9000 рублей за модель 32".
Характеристики линейки FRAMELESS:
Разрешение экрана: Full HD для 40", HD - 32"
HDR: да
Операционная система: WildRed
Wi-Fi: 2.4Ггц
Технология обработки звука: Dolby audio
Эквалайзер: есть
Встроенные динамики: 2х10 Вт
Возможность дублирования экрана смартфона: есть
Поддержка цифрового телевещания: DVB-T2/C/S2
Аналоговый тюнер: есть
Разъем для карточки CI (Common Interface): CI+
Телетекст: есть
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Jabra Elite 4 Active. За 10 000 рублей Jabra Elite 4 Active предлагают хорошо сбалансированный звук, адекватную работу функции активного шумоподавления и отличную автономность. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только".