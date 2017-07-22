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История успеха компании Ninestar Group

26 декабря 2022, 23:12




Ninestar Group - китайская компания в городе Чжухай, основанная в 2000 году является одним из лидирующих мировых поставщиков на рынке принтеров и расходных материалов для офисной печати. В 2014 году она была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже.

Корреспондент издания Recycling Times беседовал с Эриком Чжаном, генеральным менеджером Ninestar, о структуре, философии компании и планах на будущее.

ninestar


Вопрос: Расскажите нам о том, что сегодня представляет из себя компания Ninestar.

Эрик Чжан: На сегодняшний день, в Ninestar трудится более 18 000 сотрудников, в 60 странах мира. Согласно опросам, нашей продукцией пользуется около 200 миллионов человек. Годовая выручка компании составляет около 3 миллиардов долларов США.

Вопрос: За последние годы Ninestar сделала ряд приобретений. Не могли бы Вы подробнее рассказать о них?

Эрик Чжан: В 2015 году компания Ninestar купила Static Control, основателя стандарта качества восстановительной промышленности. Этот поставщик рынка совместимых расходных материалов для печати предоставил нам доступ к передовым технологиям в области восстановления картриджей.

Приобретение Lexmark International в 2016 году стало ещё одной важной вехой. Lexmark - один из лучших производителей принтеров в мире, использующий высококлассные решения и передовые технологии в области производства. Эти две покупки подняли уровень Ninestar, как в области восстановления и производства картриджей, так и в области производства принтеров, что безусловно, очень полезно с точки зрения разработки и производства высококачественной продукции.

Вопрос: Я полагаю, инновации жизненно важны?

Эрик Чжан: Это заложено в нашей ДНК. Компания Ninestar инвестирует более 6% своих ежегодных доходов в исследования и разработки. Имея более 3000 инженеров по всему миру, компания лидирует на вторичном рынке с зарегистрированными 4885 патентами (по данным за 2022 год). Это огромное портфолио включает патенты на технологии производства принтеров, чернил, чипов для картриджей, картриджей с чернилами и тонером, а также в области 3D-печати.

Вопрос: Многие западные реселлеры с осторожностью относятся к работе с производителями неоригинальной совместимой продукции, особенно с поставщиками из Азии, из-за предполагаемых проблем, связанных с производством продукции, надежностью и нарушением авторских прав. Почему продавцы должны доверять Ninestar?

ninestar


Эрик Чжан: Мы уникальный игрок вторичного рынка, который одновременно является международным производителем оригинального оборудования, а также ведущим поставщиком среди сторонних производителей совместимых расходных материалов. Имеющийся у нас опыт и глубокие знания в области оригинального производства помогают нам лучше понимать международные правила и потребности клиентов во многих странах. Мы знаем, что потребителям требуется высококачественная, надёжная и безопасная продукция не нарушающая интеллектуальной собственности и соответствующая всем критериям экологической безопасности.

Вот почему Ninestar инвестирует в исследования и разработки, автоматизацию производства, а также использует высококачественное сырье. В настоящее время у нас функционирует 37 автоматизированных производственных линии.

Мы были первой компанией рынка неоригинальных расходных материалов, вкладывающей значительные средства в автоматизацию производства, чтобы обеспечить стабильное высокое качество продукции.
Вопрос: Давайте поговорим о вашем бренде G&G. Что может ожидать рынок от этого продукта?

Эрик Чжан: G&G - это продукция премиум-класса от Ninestar. Потребители во всём мире доверяют марке G&G, однажды попробовав её в работе. Марка G&G говорит сама за себя.

Вопрос: В наше время тема защиты окружающей среды и социальной ответственности является очень актуальной, какие шаги в этой области делает Ninestar?

Эрик Чжан: Наша компания имеет широкий спектр социально ответственных решений защиты окружающей среды - это сокращение вредных выбросов, производство замкнутого цикла, которое работает вместе с услугой по сбору и уничтожению отработанных картриджей, наша внутренняя программа по утилизации отходов производства.
В рамках другой инициативы, еще в 2007 году, основатель Ninestar, Джексон Ван подписал соглашение о сотрудничестве с Красным Крестом в Китае и создании фонда Ninestar "Ангел любви".
Это специальный фонд помощи детям из бедных семей, страдающих лейкемией. Каждый год Ninestar вносит в фонд значительный вклад.

В то же время Ninestar наращивает свою поддержку в области профессиональной подготовки, чтобы разорвать порочный круг нищеты в сельских деревнях. Детей из малообеспеченных семей бесплатно обучают навыкам предпринимательской деятельности. Таким образом, во многих семьях появляется надежда.

Наши сотрудники также очень важны для нас. Мы строим для сотрудников дополнительные, высококачественные и комфортабельные апартаменты в Китае. Люди могут сократить время в пути, больше времени уделять семьям и сократить расходы на дорогу. Кроме того, все больше женщин, проявляющих активную позицию, занимают руководящие должности после прохождения обучения. Таким образом мы расширяем права и возможности наших сотрудников.

Я говорил о том, что инновации заложены в нашей ДНК, то же самое можно сказать и о нашей социальной ответственности. Наше участие в социальных проектах жизненно важно для нас, и в этом плане, сотрудники компании, как и её руководство, делают больше, чем требуют от нас чисто формальные юридические обязательства для обеспечения хорошей и здоровой корпоративной культуры.

Вопрос: Компания Ninestar быстро выросла и превратилась в своего рода новатора, будучи оригинальным производителем принтеров и, одновременно, производителем совместимых расходных материалов. Какой Вы видите следующую главу в истории развития компании?

Эрик Чжан: Как производителя печатающего оборудования, наша цель - войти в тройку крупнейших мировых поставщиков. В этом году мы запустили высокотехнологичную базу по производству принтеров площадью 900 000 кв.м. с общим объемом инвестиций в 9 миллиардов юаней (1,39 миллиарда долларов). Новые производственные мощности позволяют достичь годового объема в четыре миллиона принтеров.

Как поставщика расходных материалов, наша цель - создать всемирно известный и пользующийся доверием бренд G&G. В общем, миссия Ninestar заключается в том, чтобы стать значимым поставщиком высокотехнологичных услуг в области печати.




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