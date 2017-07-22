Международная технологическая компания Infinix подвела итоги года. Благодаря широкому ассортименту продукции компании, отвечающему потребностям аудитории, продажи бренда за прошедший операционный год увеличились на 6000%. Также согласно Яндекс метрике популярность бренда в России выросла в 10 раз. Аналогичный десятикратный рост компания продемонстрировала в развитии своей официальной группы во Вконтакте.
Инновации в массы
Infinix также подчеркивает, что 2022 года стал знаменательным для бренда в области инноваций и обеспечения их максимальной доступности для потребителей. Во втором полугодии компания выпустила сразу несколько продуктов, которые с гордостью могли носить титул «первый в индустрии»:
ZERO ULTRA - первый смартфон с ультрабыстрой зарядкой 180 Вт, заряжающей батарею устройства от 1 до 100% всего за 12 минут;
ZERO 20 - первый смартфон, обладающий 60 Мп фронтальной камерой с оптической стабилизацией изображения;
NOTE 12 PRO - первый смартфон, получивший новейший чип MediaTek Helio G99, выполненный по 6-нм техпроцессу;
Кроме того, в первом полугодии было запатентовано несколько инновационных технологий:
Future Light-Painting Leather - адаптивное изменение цвета кожаных покрытий в зависимости от интенсивности ультрафиолетового излучения;
3D Vapour Cloud Chamber - передовой подход к охлаждению смартфонов с помощью водяного пара;
Оставаясь в полной мере приверженными ценностям компании и следуя слогану «Будущее уже сегодня» Infinix не планирует останавливаться на достигнутом и еще неоднократно удивит и порадует своих пользователей в следующем году, приближая концепцию «мира будущего».
Широкий модельный ряд
В 2022 году компания также приложила немало усилий для того, чтобы абсолютно любой пользователь смог найти среди продукции бренда устройство, полностью отвечающее его запросам. В общей сложности было запущено 8 новых серий устройств, распределившихся по 6 основным линейкам: смартфоны ZERO, NOTE, HOT и SMART, а также ноутбуки INBOOK и фирменные аксессуары.
Отдельно стоит отметить выпуск трех модельных рядов ноутбуков на российском рынке. Все вышедшие в 2022 году устройства Infinix выделялись благодаря отличному соотношению цены и качества, предлагая пользователям богатый набор характеристик по демократичной цене.
Помимо этого, компания уже второй раз проводит акцию с расширенным сроком гарантии для покупателей, приобретающих гаджеты Infinix. Первый раз подобное событие проходило в честь празднования 1 года деятельности компании в России. Теперь же событие приурочено к Новому Году, поэтому каждый, кто приобретает любую продукцию Infinix с 01 по 31 декабря, получит расширенное 2-летнее гарантийное обслуживание купленных устройств. Дополнительно, целый ряд популярных устройств Infinix участвует в новогодней распродаже с огромными скидками, где на некоторые модели выгода может составить более 40%.
Знаковые устройства этого года
ZERO ULTRA: Одним из наиболее ярких событий в этом году стал запуск флагманского смартфона компании - ZERO ULTRA. Это первый в мире смартфон, в котором используется технология Thunder Charge мощностью 180 Вт, устанавливающая новый стандарт энергоэффективности в индустрии быстрых зарядок. Аккумулятор емкостью 4500 мАч заряжается с 1% до 100% всего за 12 минут. Его конструкция состоит из двух батарей 8C, каждая из которых заряжается одновременно с мощностью 90 Вт, а также трех параллельных генераторов подкачки заряда, обеспечивающих конверсию энергии на уровне 99%. В результате инженерам Infinix удалось добиться не только сверхбыстрой зарядки при сниженном нагреве устройства, но и увеличения срока службы аккумулятора. В ZERO ULTRA используются 20 датчиков температуры и 111 аппаратных и программных механизмов защиты, гарантирующих безопасность смартфона, что подтверждается сертификатом TÜV Safe Fast Charging.
ZERO 20: Благодаря 60 Мп фронтальной камере с оптической стабилизацией изображения и яркой градиентной раскраске, заслуженное внимание также привлек к себе ZERO 20. Размер пикселя и датчика изображения в 60-мегапиксельной OIS фронтальной камере ZERO 20 составляют 0,61 мкм и 1/2,8" соответственно. Объектив также поддерживает двойную стабилизацию изображения, фазовый автофокус, режимы HD и ночной съемок, благодаря чему фотографии всегда будут получаться четкими и детализированными. Двойная стабилизация изображения работает с использованием функций OIS + EIS, которые позволяют с легкостью снимать фотографии с высоким разрешением и насыщенными цветами. Благодаря поддержке оптической стабилизации изображения режим Super Night на фронтальной камере обеспечивает впечатляюще четкие селфи при любых условиях освещения, гарантируя, что пользователь всегда сможет запечатлеть себя с лучшей стороны.
NOTE 12 2023 (G99): Особого внимания заслуживает вышедший в ноябре NOTE 12 2023 (G99). Благодаря первоклассному набору характеристик и выгодному ценовому предложению смартфон стал одним из лучших в своем классе по соотношению цена/качество. Устройство получило производительный процессор MediaTek Helio G99, выполненный по 6-нм техпроцессу, 8 Гб оперативной памяти с возможностью программного расширения до 13 Гб, а также батарею на 5000 мАч и быструю зарядку 33 Вт. Возможность приобретения этого смартфона за ₽12 990 делает NOTE 12 2023 (G99) по-настоящему уникальным предложением на рынке.
Компания Infinix с оптимизмом смотрит на развитие своего бизнеса в России и продолжит развивать присутствие на рынке, а также расширять ассортимент продукции, доступной для пользователей.