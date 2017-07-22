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Анонс be quiet! Pure Power 12 M: модульный ATX 3.0 блок питания с конкурентной ценой

25 января 2023, 12:17




Глинде, 24 января 2023 года - be quiet!, лидер рынка блоков питания для ПК в Германии с 2007 года, представляет Pure Power 12 M - уже вторую серию блоков питания, полностью совместимые с ATX 3.0. Pure Power 12 M это пять моделей мощностью 550, 650, 750, 850 и 1000 Ватт. Все модели получили сертификат эффективности 80 PLUS® Gold, высококлассные технологии преобразования энергии с топологией LLC и до пяти PCIe разъемов - для PCIe 5.0 видеокарт и для GPU с разъемами питания PCIe 6+2 pin.

be quiet! Pure Power 12 M: модульный ATX 3.0 блок питания с конкурентной ценой


Кроме того, Pure Power 12 M имеет полностью модульную систему кабелей для упрощения установки и подключения устройств. Все это делает блоки питания серии Pure Power 12 M очень перспективным выбором для тех, кто ищет блок питания высокой мощности с очень низким уровнем шума для своей системы с видеокартой текущего или следующего поколения.

Pure Power 12 M совместимы со стандартом ATX 3.0 и соответствует характеристикам питания, определенным спецификациями PCI Express 5.0. По сравнению с ATX 2.X, который также поддерживает высокие пиковые нагрузки, но не определяет максимальное превышение номинальной мощности блока питания, ATX 3.0 определяет четкие граничные значения - в частности, разъемы и кабели питания PCIe для видеокарты должны выдерживать трехкратные превышения нагрузки от потребляемой мощности.

Pure Power 12 M легко справляется с экстремальными переходными нагрузками. Блоки питания ATX 3.0 мощностью от 450 Вт и более также должны быть оборудованы новым разъемом 12VHPWR, который обеспечивает питание значительно большей мощности. Кроме того, все модели Pure Power 12 M предлагают до четырех «традиционных» разъемов PCIe 6+2 для полной совместимости с актуальными видеокартами. Все это делает данную серию блоков питания чрезвычайно универсальным решением, идеальным выбором для оборудования следующего поколения и современных высокопроизводительных систем.

be quiet! Pure Power 12 M: модульный ATX 3.0 блок питания с конкурентной ценой


За счет технологии LLC Pure Power 12 M обеспечивают отличную стабильность и точность регулировок напряжений. Все модели сертифицированы по стандарту 80 PLUS® Gold, имеют высокий КПД до 93,2% и оснащены полным набором систем защиты. Две независимые линии 12В обеспечивают потребляемую мощность до 1000 Вт. Pure Power 12 M оснащен практически бесшумным 120мм вентилятором be quiet! с регулируемой в зависимости от температуры скоростью вращения для наилучшего баланса между эффективным охлаждением и тишиной работы.

Специальные оптимизированные лопасти вентилятора уменьшают турбулентность, обеспечивая лучшую в своем классе бесшумную работу с отличным воздушным потоком. Модульная система кабелей Pure Power 12 M позволяет подключить к блоку питания только необходимые кабели, что обеспечивает удобство использования и аккуратный вид ПК системы. Благодаря концепции продукта, дизайну и контролю качества в Германии все модели получают полную 10-летнюю гарантию от производителя.

DC2 и DC2 Pro: термопаста с впечатляющими характеристиками
Новая термопаста be quiet! DC2 обеспечивает более эффективную теплопередачу, чем обычная термопаста, которая поставляется в комплекте с большинством процессорных кулеров. Благодаря высокой теплопроводности DC2 отлично подходит для систем, требующих высокой интенсивности теплопередачи между процессором и кулером.

Для тех, кто привык получать максимум, be quiet! предлагает свою первую термопасту на основе жидкого металла - DC2 Pro. Разработанная для энтузиастов и профессиональных оверклокеров, DC2 Pro имеет невероятную теплопроводность, что делает этот термоинтерфейс идеальным решением для самых требовательных систем ПК, независимо от того, используется ли он для охлаждения процессора или для других целей, таких как оптимизация производительности охлаждения графического процессора.



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