Смартфоны серии 10 Pro выделяются стильным дизайном, названным "гиперпространственным" с тонким корпусом, передовой камерой ProLight на 108 Мп. Новинки впечатляют скоростью зарядки и продвинутым процессором. Интересная черта realme 10 Pro+ это флагманский изогнутый AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц.
realme 10 Pro+ отличается тем, что это первый в своем ценовом сегменте изогнутый дисплей с частотой обновления 120 Гц, узкой рамкой и ШИМ 2160 Гц. Он может похвастать высокой производительностью благодаря чипсету Dimensity 1080 5G и динамической оперативной памятью до 24 ГБ. Его пользователи первыми оценят новейший пользовательский интерфейс UI 4.0.
Модель realme 10 Pro получила безграничный дисплей с частотой обновления 120 Гц и ультратонкие боковые рамки шириной всего 1 мм, а также процессор Snapdragon 695 5G, камерой ProLight 108 Мп и корпусом с фирменным дизайном.
На все устройства realme 10 Pro и realme 10 Pro+, купленные в период с 14 февраля до 24 марта и активированные в течение 7 дней после приобретения, распространяется бесплатная гарантия на замену дисплея, которая действует 6 месяцев.
realme 10 Pro+
6,7-дюймовый AMOLED дисплей realme 10 Pro+ имеет тактильно приятные геометрические формы за счет угла изгиба в 61 градус, а специально разработанная технология X-touch предотвращает случайное нажатие и не искажает воспроизводимый по краям контент. Полезная площадь составляет целых 93,65%. Пиковая яркость доходит до 900 нит. При слабом освещении (яркость ниже 90 нит) он автоматически переключается в режим ШИМ 2160 Гц, для подавления эффекта мерцания, сохранения точной цветопередачи и обеспечения большего комфорта для глаз пользователя.
Иммерсивное погружение, обеспечивают также и двойные стереодинамики с глубоким объемным звуком, невероятно четко воспроизводящие весь музыкальный диапазон. Динамики имеют сертификат Hi-Res Audio. Поддержка алгоритма 4-го поколения Anti-mistouch на 10 Pro+ значительно сокращает долю случайных нажатий на изогнутом экране за счет увеличенной на 20% зоны защиты от прикосновений.
Свет, падающий на корпус смартфона преломляется и создает динамичный трехмерный эффект, который достигается за счет сложного покрытия, состоящего из нескольких слоев нано пленки толщиной от 275 до 400 нм, а каждый слой, в свою очередь, имеет свою нано текстуру, транспарентность и градиент. Это создает футуристический образ смартфона будущего и выделяет его среди других и эта идея воплощена в корпусе весом всего 173 г и толщиной лишь 7,78 мм. realme 10 Pro+ доступен в трех цветах: Золотой, Голубой и Черный.
Благодаря блоку камер, который состоит из основного модуля разрешением 108 Мп, сверхширокоугольного модуля разрешением 8 Мп и макромодуля с фокусным расстоянием съемки 4 см, смартфон позволяет выразить себя с помощью фотографии. Усовершенствованный суперсенсорный алгоритм ProLight в ночном режиме обрабатывает снимки на основе RAW формата и отображает еще больше деталей в ночных пейзажах.
realme 10 Pro+ оснащен технологией 3x In-sensor Zoom, которая позволяет добиваться эффекта 3-кратного оптического зума, используя средние 12 мегапикселей камеры.
realme 10 Pro+ первым в России получил чипсет Dimensity 1080 5G, он выполненн на 6-нм техпроцессе TSMC и обладающим восемью ядрами с частотой до 2,6 ГГц, что обеспечивает впечатляющий результат 520 000 баллов в бенчмарке AnTuTu. Это обеспечивает стабильно высокую частоту кадров и низкое энергопотребление в играх. Кроме того, чип получил ряд функций 5G, в том числе интеллектуальное переключение между 4G и 5G.
В смартфоне применена усовершенствованная технология DRAM, которая, с помощью программного обеспечения, позволяет преобразовывать постоянную память в виртуальную оперативную, для обеспечения многозадачности операций. Пользователям доступны версии смартфона с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти, которую можно расширить за счет самой большой в сегменте динамической оперативной памяти до 24 Гбайт. Объем встроенной памяти устройства 128 Гбайт и 256 Гбайт.
Новый realme UI 4.0 получил такие актуальные функции, как, например, «умный» always on display. Благодаря усовершенствованным технологиям InputBoost 3.0 и Dexopt, realme UI 4.0 получил обновленную динамическую вычислительную платформу для длительной и удобной работы в браузере с высокой плавностью и низким энергопотреблением. Кроме того, движок Quantum Animation Engine обеспечивает мягкое и естественное взаимодействие, делая каждый свайп и каждое нажатие отзывчивыми и плавными.
Вместе с тем в realme UI 4.0 реализованы новые функции для защиты конфиденциальности. Например, функция Auto Pixelate автоматически распознает и пикселирует фотографии профиля и имена на скриншотах. А функция «Личный сейф» (Private Safe), основанная на стандарте Advanced Encryption Standard (AES), позволяет шифровать важные файлы и изображения перед отправкой.
realme 10 Pro+ получил зарядное устройство SUPERVOOC мощностью на 67 Ватт с инновационной технологией заряда. Впечатляющая быстрая зарядка может полностью зарядить смартфон от 0 до 50% за 17 минут, а от 0 до 100% за 45 минут. Емкость аккумулятора 5000 мАч обеспечивает более 30 часов звонков, более 20 часов просмотра видео на YouTube, более 7 часов мобильного гейминга и 528 часов в режиме ожидания.
Поддержка технологии реверсивной зарядки также дает возможность с легкостью подзарядить беспроводные наушники или другие аксессуары с разъемом Type C.
realme 10 Pro также оснащен передовым безграничным дисплеем 120 Гц, толщина рамок которого составляет 1 мм. Дисплей поддерживает 6 уровней частоты обновления 30 Гц, 48 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 90 Гц или 120 Гц, которые включаются автоматически в зависимости от того, какой пользовательский сценарий будет применен (чтение, мобильный гейминг или скроллинг страниц в интернете).
Кроме того, пользователям доступны те же потрясающие возможности для фотосъемки и премиальный дизайн, что и в 10 Pro+, с производительным чипсетом Snapdragon 695 5G, емким аккумулятором на 5000 мАч при толщине в 8,1 мм и весе смартфона в 190 грамм и зарядкой на 33 Вт, камерой ProLight 108 Мп и предустановленным пользовательским интерфейсом realme UI 4.0.
Смартфоны серии realme 10 Pro уже в продаже в России. Они доступны в Золотом, Голубом и Черном цветах в следующих конфигурациях: