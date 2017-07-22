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Samsung провела мастер-классы по работе с интерактивной панелью Samsung Flip

10 февраля 2023, 22:59




Компания Samsung провела мастер-классы для преподавателей проекта госпитальных школ «УчимЗнаем» в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова и НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Интерактивные панели Samsung Flip


Проект рассчитан на создание полноценной образовательной среды для детей, которые проходят длительное лечение в медицинских стационарах по всей России. А на проведенных мастер-классах специалисты Samsung рассказали о приёмах использования интерактивных панелей Samsung Flip для организации учебного процесса и обучили преподавателей основам работы с ними.

С помощью интерактивных панелей, которыми оборудованы госпитальные школы «УчимЗнаем» можно демонстрировать учебные материалы и легко подключать другие устройства, в полной мере реализуя подход BYOD (Bring Your Own Device). Преподаватели смогли отработать новые навыки, выполняя практические задания.

Samsung Flip - это не просто интерактивный дисплей с высоким разрешением, способный вывести обучение на новый уровень. Он имеет антибактериальное покрытие, что особенно важно при работе в госпиталях, а запатентованная ударопрочная пленка защитит от осколков, если экран будет поврежден. Он предугадывает действия пользователя и поддерживает режимы перa и кисти. Одновременно писать или рисовать на Flip Pro могут до 4 пользователей.

На экране Samsung Flip можно быстро просмотреть файлы со смартфона, планшета или ноутбука. Ученики также могут взаимодействовать с образовательным контентом на собственных гаджетах, приложение Samsung Signage Mobile позволяет легко передавать им учебные материалы в конце урока.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW ".

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