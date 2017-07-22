Компания СберМедИИ и «Московский физико-технический институтзаключили соглашение о сотрудничестве в области современного ИТ-образования. Они займутся повышением качества образовательных и исследовательских программ в сфере искусственного интеллекта для здравоохранения.
Так, в рамках соглашения планируется участие экспертов СберМедИИ в подготовке онлайн-хакатонов, развитие студенческой научно-исследовательской деятельности в сфере передовых медицинских технологий, а также проведение совместных семинаров, лекций, конференций и круглых столов.
Благодаря этому студенты магистратуры «Прикладной анализ данных в медицине» получат доступ к практическим задачам, которые помогут специалистам разобраться, как создаются и работают медицинские сервисы. На потоке обучается 90 студентов, более половины из которых имеет медицинское образование.