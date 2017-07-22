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СберМедИИ займется подготовкой специалистов в сфере ИИ

07 марта 2023, 16:51




Компания СберМедИИ и «Московский физико-технический институтзаключили соглашение о сотрудничестве в области современного ИТ-образования. Они займутся повышением качества образовательных и исследовательских программ в сфере искусственного интеллекта для здравоохранения.

СберМедИИ займется подготовкой специалистов в сфере ИИ


Так, в рамках соглашения планируется участие экспертов СберМедИИ в подготовке онлайн-хакатонов, развитие студенческой научно-исследовательской деятельности в сфере передовых медицинских технологий, а также проведение совместных семинаров, лекций, конференций и круглых столов.

Благодаря этому студенты магистратуры «Прикладной анализ данных в медицине» получат доступ к практическим задачам, которые помогут специалистам разобраться, как создаются и работают медицинские сервисы. На потоке обучается 90 студентов, более половины из которых имеет медицинское образование.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Phantom X2 Pro 5G. Tecno Phantom X2 Pro 5G приковывает к себе внимание стильным дизайном, необычным чехлом с ножкой, топовым железом и, конечно, уникальным портретным модулем с выдвигающимся объективом. Подробнее об этом читайте в статье THG.ru опубликовала Обзор Tecno Phantom X2 Pro 5G: самобытный флагман с уникальной камерой.

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