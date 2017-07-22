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УчимЗнаем: новый выпуск видеоподкаста «IT Школы Samsung»

07 марта 2023, 17:25




Образовательный проект «IT Школа Samsung» представил новый выпуск видеоподкаста, посвященный курсу по разработке мобильных игр для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях.

УчимЗнаем: новый выпуск видеоподкаста «IT Школы Samsung»


Курс по разработке мобильных игр проходит в рамках госпитальных школ «УчимЗнаем» на площадках гМосквы. В проекте принимают участие школьники 7-11 классов. Автор курса, преподаватель «IT Школы Samsung» Олег Шелихов, проводит занятия со школьниками в формате онлайн-уроков. Тьюторы курса помогают преподавателю на занятиях, а также проводят онлайн-консультации и работают с учащимися проекта «УчимЗнаем» офлайн на площадках Москвы.

Куратор «IT Школы Samsung» Андрей Лимасов обсудил с выпускниками образовательного проекта то, как проходят занятия по мобильной разработке в госпитальной школе, чем они отличаются от обычных уроков, и как тьюторы помогают ученикам осваивать новый материал. Кроме того, руководитель проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков рассказал об особенностях работы с детьми.

В этом учебном году «IT Школа Samsung» открыла несколько дополнительных групп с дистанционным обучением. Благодаря этому школьники из регионов, где нет возможности посещать занятия в очном режиме, могут пройти учебный курс в онлайн-формате.



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