РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung представила смартфон Galaxy F14 со сверхмощным аккумулятором

24 марта 2023, 16:06



Корейская Samsung представила новый недорогой смартфон Galaxy F14, главной "фишкой" которого стал мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч. Для зарядки такого монстра используется технология быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Samsung представила смартфон Galaxy F14


Смартфон построен на фирменном чипсете Samsung Exynos 1330 с 4 или 6 Гбайт оперативной и 64 или 128 Гбайт встроенной памяти. Он оснащается большим 6,72-дюймовым PLS-дисплеем с разрешением Full HD+ и U-образным вырезом под 13-Мп фронтальную камеру.

На спинке девайса размещается основная камера с 50-Мп разрешением, а компанию ей составляют два 2-Мп датчика для определения глубины и макросъемки. Телефон работает под управлением Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.0.

Samsung Galaxy F14 дебютировал на индийском рынке по цене от 160 долларов за базовую версию с 4+64 Гбайт памяти, а модель с 6+120 Гбайт памяти обойдется пользователям на 20 долларов дороже.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Phantom X2 Pro 5G. Tecno Phantom X2 Pro 5G приковывает к себе внимание стильным дизайном, необычным чехлом с ножкой, топовым железом и, конечно, уникальным портретным модулем с выдвигающимся объективом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Tecno Phantom X2 Pro 5G: самобытный флагман с уникальной камерой".

Читайте также:

  • Смартфоны realme 10 Pro теперь в продаже в России
  • Infinix подводит итоги 2022 года
  • realme представляет в России ноутбук Book Prime с передовой системой охлаждения
  • Infinix расширяет модельный ряд ноутбуков в России
  • Представлен бюджетный смартфон vivo Y02 с экраном в 6,51 дюйма и батареей 5000 мАч

    • предыдущая новость
    УчимЗнаем: новый выпуск видеоподкаста «IT Школы Samsung»

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Обзор Tecno Phantom X2 Pro 5G: самобытный флагман с уникальной камерой Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучший бюджетный процессор Лучший SSD Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Обзор смартфона Tecno Phantom X2 Pro 5G Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 марта, 2023

    Samsung представила смартфон Galaxy F14 со сверхмощным аккумулятором

    СберМедИИ займется подготовкой специалистов в сфере ИИ

    diHouse начинает поставки умных часов Mobvoi в Россию

    26 декабря, 2022

    Infinix подводит итоги 2022 года

    История успеха компании Ninestar Group

    21 декабря, 2022

    В России представлены телевизоры FRAMELESS от бренда Topdevice

    28 ноября, 2022

    Galaxy S23 Unpacked пройдет в первую неделю февраля

    24 ноября, 2022

    OPPO представляет серию Reno9, состоящую из трех смартфонов

    23 ноября, 2022

    Представлен Vivo X90 Pro+: 1-дюймовый сенсор, две телекамеры и Snapdragon 8 Gen 2

    18 ноября, 2022

    Характеристики смартфонов Xiaomi 14 впечатляют: теперь официально

    10 ноября, 2022

    Анонс серверных процессоров AMD EPYC 9004 «Genoa»: до 96 ядер, 192 потоков и 384 Мбайт кэша

    A4Tech представляет 2Drumtek B20: легкие и стильные наушники-вкладыши

    Тесты GeForce RTX 4080: на 30-37% быстрее, чем RTX 3080

    Huawei представляет раскладушку Pocket S на Snapdragon 778G и экраном на 120 Гц

    Видеокарта ACER Arc A380 Predator появилась на Amazon

    1 ноября, 2022

    Samsung Electronics поделится достижениями в области искусственного интеллекта

    Digma представляет серию планшетов Pro с качественными 2K-экранами

    Huawei выпускает планшет MatePad SE 10.4

    31 октября, 2022

    MediaTek Dimensity 9200 обходит Apple A16 Bionic в графическом тесте

    NVIDIA GeForce RTX 4090 "тянет" Genshin Impact в 13К разрешении

    ССЫЛКИ