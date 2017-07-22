Samsung представила смартфон Galaxy F14 со сверхмощным аккумулятором
24 марта 2023, 16:06
Корейская Samsung представила новый недорогой смартфон Galaxy F14, главной "фишкой" которого стал мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч. Для зарядки такого монстра используется технология быстрой зарядки мощностью 25 Вт.
Смартфон построен на фирменном чипсете Samsung Exynos 1330 с 4 или 6 Гбайт оперативной и 64 или 128 Гбайт встроенной памяти. Он оснащается большим 6,72-дюймовым PLS-дисплеем с разрешением Full HD+ и U-образным вырезом под 13-Мп фронтальную камеру.
На спинке девайса размещается основная камера с 50-Мп разрешением, а компанию ей составляют два 2-Мп датчика для определения глубины и макросъемки. Телефон работает под управлением Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.0.
Samsung Galaxy F14 дебютировал на индийском рынке по цене от 160 долларов за базовую версию с 4+64 Гбайт памяти, а модель с 6+120 Гбайт памяти обойдется пользователям на 20 долларов дороже.