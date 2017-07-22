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Greenworks дебютировала на Шеньчженьской фондовой бирже

28 марта 2023, 14:41




Greenworks провела первичное публичное размещение (IPO) акций на Шеньчженьской фондовой бирже. Компании удалось привлечь 720 миллионов долларов, которые будут использованы для инвестиций в продвижение бренда, разработку новых инновационных продуктов, расширение производства и выход на новые рынки.

Greenworks дебютировала на Шеньчженьской фондовой бирже


Объем подписки при IPO был сильно превышен, а высокий спрос на акции отмечался как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов. Впрочем, учитывая отличные финансовые показатели Greenworks в 2021 году, ничего удивительного в таком интересе инвесторов нет.

Компания считается одним из ведущих мировых производителей аккумуляторной садовой техники и электроинструмента. Ее продукция производится на собственном крупнейшем в мире заводе полного цикла по производству аккумуляторной техники в Чанчжоу и продается в США, Канаде, Европе, России и странах СНГ.

Greenworks производит более 1,2 млн единиц продукции в месяц. Ее штат насчитывает более 5000 человек, в том числе 300 инженеров-разработчиков, которые создают новые инновационные продукты в собственных исследовательских центрах компании.



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