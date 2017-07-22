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СберМедИИ стал участником рынка НТИ Хелснет

28 марта 2023, 15:04




Специалисты СберМедИИ примут участие в реализации совместных с фондом «Технопарк Академгородка» проектов и проведения профильных мероприятий, а также пилотировании технологических решений рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет».

СберМедИИ стал участником рынка НТИ Хелснет


Рынок НТИ «Хелснет» - это открытая экосистема, которая объединяет усилия компаний-партнёров для развития новых технологий и создания инновационных продуктов. Его участники разрабатывают и внедряют новые медицинские услуги, сервисы и лекарственные средства, которые обеспечивают рост продолжительности и качества жизни людей. Создают они и эффективные средства профилактики и лечения различных заболеваний.

Входящая в индустрию здоровья Сбера компания СберМедИИ поможет НТИ в развитии проектов в сфере цифрового здравоохранения, значимых для регионов и страны в целом. А заместитель генерального директора СберМедИИ Станислав Косарев уверен, что это откроет перед компанией новые возможности и перспективы развития и позволит совместно реализовать цели по достижению качественно нового уровня предоставления медицинских услуг в России.



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