Специалисты СберМедИИ примут участие в реализации совместных с фондом «Технопарк Академгородка» проектов и проведения профильных мероприятий, а также пилотировании технологических решений рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет».
Рынок НТИ «Хелснет» - это открытая экосистема, которая объединяет усилия компаний-партнёров для развития новых технологий и создания инновационных продуктов. Его участники разрабатывают и внедряют новые медицинские услуги, сервисы и лекарственные средства, которые обеспечивают рост продолжительности и качества жизни людей. Создают они и эффективные средства профилактики и лечения различных заболеваний.
Входящая в индустрию здоровья Сбера компания СберМедИИ поможет НТИ в развитии проектов в сфере цифрового здравоохранения, значимых для регионов и страны в целом. А заместитель генерального директора СберМедИИ Станислав Косарев уверен, что это откроет перед компанией новые возможности и перспективы развития и позволит совместно реализовать цели по достижению качественно нового уровня предоставления медицинских услуг в России.