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BVC запускает инновационную систему видеоконтроля для транспорта с ИИ

04 апреля 2023, 15:10




BVC объявила о запуске инновационной системы видеоконтроля для транспорта с искусственным интеллектом. Разработка компании для корпоративного транспорта позволит увеличить эффективность работы транспортного отдела и обеспечит безопасность автопарка.

BVC запускает инновационную систему видеоконтроля для транспорта с ИИ


Она представляет собой комплексную систему видеоконтроля транспорта, состоящую из видеорегистратора, облачного сервиса и DMS-модуля (терминала мониторинга состояния водителя). А для обработки получаемых данных используются технологии искусственного интеллекта.

ИИ анализирует поведение водителя, фиксируя в режиме реального времени все нарушения и качество движения ТС, и автоматически аккумулирует всю информацию в облако. Удаленное управление через личный кабинет и смарт-уведомления о событиях снимают необходимость в личном наблюдении за водителями.

Совместная разработка корейского бренда Blackvue и российской компании BVC позволяет выстроить прозрачную внутреннюю систему мотивации водителей. Искусственный интеллект формирует отчет по каждому водителю. Он фиксирует нарушения по 6 ключевым параметрам: невнимательность, сон, непристегнутый ремень, вождение без рук, использование сотового телефона, курение и отсутствие на рабочем месте. Ну а у руководства предприятия появляется возможность построить автоматическую систему KPI со штрафами и поощрениями.



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