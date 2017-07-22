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Реестр российской электроники неожиданно сократился вдвое

10 апреля 2023, 12:49




До недавних пор в реестре радиоэлектронной продукции отечественных производителей присутствовало чуть меньше восьми тысяч позиций. Но, как стало известно «Коммерсантъ», с первого апреля реестр неожиданно сократился сразу вдвое.

Реестр российской электроники неожиданно сократился вдвое


Впрочем, неожиданно лишь для некоторых, а на самом деле такое резкое сокращение числа российской радиоэлектронной продукции оказалось связано с запущенной осенью балльной системой оценки «отечественности» электроники. В Минпромторге рассчитывают, что компании «подтянутся» к требованиям, реестр восстановится и даже расширится.

В прошлом для попадания в реестр было достаточно того, что стоимость российских компонентов в электронике превышала цену иностранных. Балльная система осложнила этот процесс, и теперь для получения статуса отечественной продукция должна получить соответствующее заключение Минпромторг на основе акта Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Пока же из реестра исчезла электроника «Рикор Электроникс», Yadro, ICL и некоторых других компаний. В Минпромторге считают, что для переоценки электроники могут потребоваться месяцы.



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