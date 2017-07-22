Социально-образовательный проект Samsung Innovation Campus открыл набор учащихся на программу «IT Школа Samsung» на 2023/2024 учебный год. В программе могут принять участие ученики старших классов и учащиеся колледжей в возрасте до 17 лет.
Зачисление в IT Школу Samsung происходит по результатам двух этапов вступительных испытаний. Первый из них проходит с 1 апреля по 10 сентября 2023 года и предполагает сдачу онлайн-теста. А при прохождении его учащиеся получат приглашение на второй очный этап.
Участники проекта в течение года будут получать углубленные знания по программированию на языке Java, а также практические навыки самостоятельной разработки мобильных приложений для платформы Android. Обучение в «IT Школе Samsung» бесплатное.