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IT Школа Samsung открыла набор на новый учебный год

13 апреля 2023, 08:24




Социально-образовательный проект Samsung Innovation Campus открыл набор учащихся на программу «IT Школа Samsung» на 2023/2024 учебный год. В программе могут принять участие ученики старших классов и учащиеся колледжей в возрасте до 17 лет.

IT Школа Samsung открыла набор на новый учебный год


Зачисление в IT Школу Samsung происходит по результатам двух этапов вступительных испытаний. Первый из них проходит с 1 апреля по 10 сентября 2023 года и предполагает сдачу онлайн-теста. А при прохождении его учащиеся получат приглашение на второй очный этап.

Участники проекта в течение года будут получать углубленные знания по программированию на языке Java, а также практические навыки самостоятельной разработки мобильных приложений для платформы Android. Обучение в «IT Школе Samsung» бесплатное.



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