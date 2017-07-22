Смартфоны vivo V27 5G и V27e выходят на российский рынок
17 апреля 2023, 13:43
Компания vivo выводит на российский рынок новую серию смартфонов vivo V27. В нее входят смартфон-хамелеон V27 5G и более доступная модель V27e с подсветкой Аура для портрета.
Оба смартфона используют AMOLED-дисплеи с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, но диагональ экрана vivo V27 5G достигает 6,78 дюйма против 6,62 дюйма у младшей модели. Обе модели поставляются в комплекте с аккумулятором емкостью 4600 мАч и поддерживают быструю зарядку мощностью 66 Вт.
Vivo V27 5G построен на производительном чипсете MediaTek Dimensity 7200 с 8 или 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти. В нем установлены фронтальная 50-Мп камера с автофокусом и основная 50-Мп камера на базе сенсора Sony IMX766V, дополненная 8-Мп шириком и 2-Мп макродатчиком. Что до vivo V27e, то эта модель предлагает 32-Мп селфи-камеру и тройную тыльную камеру с 64-Мп основным сенсором и двумя 2-Мп датчиками для макросъемки и эффекта боке.
С 21 апреля Vivo V27 5G появится в России по сниженной цене от 34 999 рублей и с возможностью бесплатной замены экрана в течение 6 месяцев со дня покупки при обычном ценнике этого устройства от 37 999 рублей. А V27e уже можно купить в России от 23 999 рублей. В дальнейшем цена телефона поднимется до 25 999 рублей.