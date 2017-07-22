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Chuwi CoreBook с процессором Intel Core i5-1035G4: эксклюзивная летняя распродажа

19 апреля 2023, 13:21



На правах рекламы.

Популярный ноутбук CHUWI CoreBook с процессором Intel Core i5-1035G4 теперь можно купить по сниженной цене на специальной весенней распродаже. В течение месяца он будет доступен всего за 34 990 рублей или около $448,50, а участники Клуба Ситинилк смогут купить с еще большей скидкой. Торопитесь, время проведения акции ограничено!

Chuwi CoreBook с процессором Intel Core i5-1035G4


планшетCHUWI CoreBook ориентирован на высокую производительность и развлечения, подойдет эта модель и геймерам. Ноутбук построен на производительном процессоре Intel Core i5-1035G4 с 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 и быстрым твердотельным накопителем NVMe на 512 Гбайт со скоростью записи до 2000 Мбайт/с. Имеет он и возможность расширения объема оперативки.

Использование в нем интегрированной графики Intel Iris Plus с поддержкой OpenGL 4.6 и DirectX 12 обеспечивает лэптопу захватывающий игровой опыт. Его качественный 14,1-дюймовый IPS-дисплей имеет разрешение 1920х1080 пикселей при соотношении сторон 16:9. Он не утомляет глаза и может похвастаться потрасающе точной цветопередачей и высокой детализацией изображения. Благодаря же HDMI-разъему, вы сможете подключить к нему внешний экран.

Chuwi CoreBook с процессором Intel Core i5-1035G4


Клавиатура лэптопа с белой подсветкой облегчает работу в условиях низкой освещенности или полной темноте, а увеличенный тачпад ноутбука не только придает его дизайну элегантность, но и делает работу без мыши максимально эффективной. Оценят пользователи и тонкий, но прочный корпус устройства из поликарбоната. Толщина модели - 17 мм, а ее вес - 1,4 кг. При всем этом он поддерживает Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, имеет кардридер microSD и оснащается 1-Мп веб-камерой и стереодинамиками. Аккумулятор модели имеет емкость 46,2 Вт*ч.

CHUWI CoreBook доступен по сниженной цене 34 990 рублей, а члены Клуба Ситилинк и вовсе могут купить его всего за 34 590 рублей. Приобретите CHUWI CoreBook уже сегодня и наслаждайтесь мощными вычислительными возможностями, используя возможности Windows 11!



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