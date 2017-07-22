Корейская Samsung провела ежегодный практический интенсив Android Bootcamp для учащихся «IT Школы Samsung». Он прошел в рамках глобальной инициативы Samsung Innovation Campus и образовательной программы «IT Школа Samsung». В обучении приняли участие 22 команды школьников из 12 городов России и Армении.
Отличительной особенностью Samsung Android Bootcamp в этом году стало особое внимание, уделенное формированию «мягких» навыков (soft skills), наряду с традиционным для данного мероприятия погружением в разработку программного обеспечения. В течение первой недели школьники составляли свои резюме -- в них нужно было указать роль, которую хочется исполнять в команде, например: тимлид, Android-разработчик, бэкенд-разработчик или UI/UX-дизайнер.
Вторая неделя Bootcamp была посвящена формированию команд: тимлиды на основе резюме выбирали и приглашали к себе в команды участников. Те, кто не выбрал в качестве своей роли руководство командой, также могли проявить инициативу и предложить себя в качестве члена команды понравившегося лидера. При этом в команде могли быть не более 4 человек, из которых не более двух -- с одной площадки «IT Школы Samsung».
На третьей неделе, команды прошли мастер-классы от преподавателей и выпускников программы -- профессиональных разработчиков мобильных приложений в ведущих IT-компаниях. А в финале команды должны были представить концепт мобильного приложения, которое обязательно имело бы клиент-серверную архитектуру и задействовало такие возможности смартфона, как камера или геолокация.
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