РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung провела Android Bootcamp для учащихся «IT Школы Samsung»

21 апреля 2023, 07:57




Корейская Samsung провела ежегодный практический интенсив Android Bootcamp для учащихся «IT Школы Samsung». Он прошел в рамках глобальной инициативы Samsung Innovation Campus и образовательной программы «IT Школа Samsung». В обучении приняли участие 22 команды школьников из 12 городов России и Армении.

Samsung провела Android Bootcamp для учащихся «IT Школы Samsung»


Отличительной особенностью Samsung Android Bootcamp в этом году стало особое внимание, уделенное формированию «мягких» навыков (soft skills), наряду с традиционным для данного мероприятия погружением в разработку программного обеспечения. В течение первой недели школьники составляли свои резюме -- в них нужно было указать роль, которую хочется исполнять в команде, например: тимлид, Android-разработчик, бэкенд-разработчик или UI/UX-дизайнер.

Вторая неделя Bootcamp была посвящена формированию команд: тимлиды на основе резюме выбирали и приглашали к себе в команды участников. Те, кто не выбрал в качестве своей роли руководство командой, также могли проявить инициативу и предложить себя в качестве члена команды понравившегося лидера. При этом в команде могли быть не более 4 человек, из которых не более двух -- с одной площадки «IT Школы Samsung».

На третьей неделе, команды прошли мастер-классы от преподавателей и выпускников программы -- профессиональных разработчиков мобильных приложений в ведущих IT-компаниях. А в финале команды должны были представить концепт мобильного приложения, которое обязательно имело бы клиент-серверную архитектуру и задействовало такие возможности смартфона, как камера или геолокация.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона HONOR X9a. При относительно доступном ценнике HONOR X9a предлагает эффектный молодежный дизайн, оснащается потрясающим AMOLED-дисплеем, максимально стабильным и надежным чипсетом и мощным аккумулятором. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона HONOR X9a: перспективный новичок".

Читайте также:

  • IT Школа Samsung открыла набор на новый учебный год
  • Реестр российской электроники неожиданно сократился вдвое
  • BVC запускает инновационную систему видеоконтроля для транспорта с ИИ
  • СберМедИИ стал участником рынка НТИ Хелснет
  • Greenworks дебютировала на Шеньчженьской фондовой бирже

    • следующая новость
    CHUWI представила новейший флагманский игровой ноутбук

    предыдущая новость
    Chuwi CoreBook с процессором Intel Core i5-1035G4: эксклюзивная летняя распродажа

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона HONOR X9a: перспективный новичок Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Обзор смартфона HONOR X9a Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 апреля, 2023

    CHUWI представила новейший флагманский игровой ноутбук

    Samsung провела Android Bootcamp для учащихся «IT Школы Samsung»

    19 апреля, 2023

    Chuwi CoreBook с процессором Intel Core i5-1035G4: эксклюзивная летняя распродажа

    17 апреля, 2023

    Смартфоны vivo V27 5G и V27e выходят на российский рынок

    13 апреля, 2023

    IT Школа Samsung открыла набор на новый учебный год

    10 апреля, 2023

    Реестр российской электроники неожиданно сократился вдвое

    28 ноября, 2022

    Galaxy S23 Unpacked пройдет в первую неделю февраля

    24 ноября, 2022

    OPPO представляет серию Reno9, состоящую из трех смартфонов

    23 ноября, 2022

    Представлен Vivo X90 Pro+: 1-дюймовый сенсор, две телекамеры и Snapdragon 8 Gen 2

    18 ноября, 2022

    Характеристики смартфонов Xiaomi 14 впечатляют: теперь официально

    10 ноября, 2022

    Анонс серверных процессоров AMD EPYC 9004 «Genoa»: до 96 ядер, 192 потоков и 384 Мбайт кэша

    A4Tech представляет 2Drumtek B20: легкие и стильные наушники-вкладыши

    Тесты GeForce RTX 4080: на 30-37% быстрее, чем RTX 3080

    Huawei представляет раскладушку Pocket S на Snapdragon 778G и экраном на 120 Гц

    Видеокарта ACER Arc A380 Predator появилась на Amazon

    1 ноября, 2022

    Samsung Electronics поделится достижениями в области искусственного интеллекта

    Digma представляет серию планшетов Pro с качественными 2K-экранами

    Huawei выпускает планшет MatePad SE 10.4

    31 октября, 2022

    MediaTek Dimensity 9200 обходит Apple A16 Bionic в графическом тесте

    NVIDIA GeForce RTX 4090 "тянет" Genshin Impact в 13К разрешении

    ССЫЛКИ