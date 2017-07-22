CHUWI представила новейший флагманский игровой ноутбук
21 апреля 2023, 08:31
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На прошедшей в этом году выставке Global Sources Mobile Electronics 2023 китайская CHUWI представила совершенно новое игровое устройство, занявшее центральное место среди всех флагманских продуктов компании.
Игровой ноутбук CHUWI
Новый высокопроизводительный игровой ноутбук CHUWI оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с высоким разрешением 2560x1440 пикселей и частотой обновления 144 Гц, а в его основе лежит мощный процессор AMD Ryzen 7 7735H, обеспечивающий исключительную производительность в играх. Все это дополняется разработанной специально для геймеров видеокартой AMD Radeon RX 6650M.
При всем этом лэптоп оценивается всего в $999, что делает его чрезвычайно доступным вариантом для геймеров, ищущих высокопроизводительный ноутбук, который их не разорит.
10,95-дюймовый планшет на базе Snapdragon
Вместе с этим гаджетом на рынке появится и еще один интересный продукт - планшет с большим 10,95-дюймовым дисплеем, разрешение которого 2000x1200 пикселей идеально для потоковых видео и серфинга в интернете. В основе устройства лежит производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 680 с графикой Adreno 610 для его плавной и эффективной работы.
Отличную многозадачность модели обеспечивают большой объем оперативной памяти LPDDR4 в 8 Гбайт и внутренний накопитель UFS 2.1 на 128 Гбайт. А ориентировочная цена $239 делает его доступным вариантом для тех, кто ищет мощный планшет.