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CHUWI представила новейший флагманский игровой ноутбук

21 апреля 2023, 08:31



На правах рекламы.

На прошедшей в этом году выставке Global Sources Mobile Electronics 2023 китайская CHUWI представила совершенно новое игровое устройство, занявшее центральное место среди всех флагманских продуктов компании.

Global Sources Mobile Electronics 2023


Игровой ноутбук CHUWI



Новый высокопроизводительный игровой ноутбук CHUWI оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с высоким разрешением 2560x1440 пикселей и частотой обновления 144 Гц, а в его основе лежит мощный процессор AMD Ryzen 7 7735H, обеспечивающий исключительную производительность в играх. Все это дополняется разработанной специально для геймеров видеокартой AMD Radeon RX 6650M.

CHUWI представила новейший флагманский игровой ноутбук


При всем этом лэптоп оценивается всего в $999, что делает его чрезвычайно доступным вариантом для геймеров, ищущих высокопроизводительный ноутбук, который их не разорит.

10,95-дюймовый планшет на базе Snapdragon



Вместе с этим гаджетом на рынке появится и еще один интересный продукт - планшет с большим 10,95-дюймовым дисплеем, разрешение которого 2000x1200 пикселей идеально для потоковых видео и серфинга в интернете. В основе устройства лежит производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 680 с графикой Adreno 610 для его плавной и эффективной работы.

CHUWI представила 10,95-дюймовый планшет на базе Snapdragon


Отличную многозадачность модели обеспечивают большой объем оперативной памяти LPDDR4 в 8 Гбайт и внутренний накопитель UFS 2.1 на 128 Гбайт. А ориентировочная цена $239 делает его доступным вариантом для тех, кто ищет мощный планшет.

Получить дополнительную информацию о продуктах можно на официальном сайте CHUWI.

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