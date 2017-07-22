РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Процессоры Intel семейства Meteor Lake получат кэш 4 уровня Adamantine

24 апреля 2023, 12:40




Неофициальная информация о том, что процессоры Intel Meteor Lake будут оснащаться кэш-памятью L4 получила подтверждение. Новый патент Intel, обнаруженный VideoCardz, указывает на использование кэша L4 Adamantine в некоторых процессорах. Он нацелен на конкуренцию с AMD 3D V-Cache, но он не будет использоваться лишь для повышения производительности.

Процессоры Intel семейства Meteor Lake получат кэш 4 уровня Adamantine


Как правило, кэш служит для повышения производительности подсистемы памяти за счет быстрого предоставления вычислительным ядрам необходимых данных. Но есть и другие варианты использования, большие кэши могут хранить много данных. Патент предполагает, что кэш Intel Adamantine (или ADM) может улучшить связь не только между ЦП и памятью, но также между ЦП и контроллером безопасности. Например, L4 можно использовать для улучшения оптимизации загрузки и даже для сохранения данных из кэша при сбросе, чтобы сократить время загрузки.

Время загрузки Windows 10 и Windows 11 на сегодня достаточно быстрое, но Intel считает, что с памятью, доступной при сбросе, можно разработать более быстрые и эффективные решения для автомобильных, информационно-развлекательных и домашних систем. Автомобильные и роботизированные конструкции тесно связывают безопасность с фазами прошивки. Несоблюдение рекомендаций останавливает загрузку платформы в ОС, что снижает риски атак и защищает конфиденциальные блоки, что крайне важно для автомобилей и роботов.

Процессоры Intel семейства Meteor Lake получат кэш 4 уровня Adamantine


Хотя в самом патенте не упоминается Meteor Lake, но прилагаемые изображения демонстрируют процессор с двумя высокопроизводительными ядрами Redwood Cove и восемью энергоэффективными ядрами Crestmont с технологическим процессом Intel 4, графический чиплет на базе Intel Gen 12.7. Описание соответствует поколению Intel Meteor Lake. Между тем, кеш Adamantine L4 можно использовать для широкого круга приложений, помимо Meteor Lake.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

Читайте также:

  • Анонс серверных процессоров AMD EPYC 9004 «Genoa»: до 96 ядер, 192 потоков и 384 Мбайт кэша
  • MediaTek Dimensity 9200 обходит Apple A16 Bionic в графическом тесте
  • MediaTek выпустит Dimensity 9200 в ноябре для конкуренции со Snapdragon 8 Gen 2
  • Восьмиядерный мобильный AMD Ryzen 5 7725HS засветился в GeekBench
  • Apple Mac Pro может работать на чипе M2 с 48 ядрами

    • следующая новость
    Ryzen 9 7950X и пассивное охлаждение: достаточно всего несколько килограммов меди

    предыдущая новость
    CHUWI представила новейший флагманский игровой ноутбук

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона HONOR X9a: перспективный новичок Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Обзор смартфона HONOR X9a Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 апреля, 2023

    Аура подсветка для портрета vivo V27 Серии: звёздный фотограф оценивает новинку

    Смартфон realme C55 и наушники realme Buds Air 3 Neo появились в России

    25 апреля, 2023

    Объявлен старт продаж складного Tecno Phantom V Fold в России

    Выявлена причина массового "подгорания" AMD Ryzen 7000

    24 апреля, 2023

    Встроенная графика APU Ryzen 8000 окажется на уровне RTX 4070

    Ryzen 9 7950X и пассивное охлаждение: достаточно всего несколько килограммов меди

    Процессоры Intel семейства Meteor Lake получат кэш 4 уровня Adamantine

    21 апреля, 2023

    CHUWI представила новейший флагманский игровой ноутбук

    Samsung провела Android Bootcamp для учащихся «IT Школы Samsung»

    19 апреля, 2023

    Chuwi CoreBook с процессором Intel Core i5-1035G4: эксклюзивная летняя распродажа

    17 апреля, 2023

    Смартфоны vivo V27 5G и V27e выходят на российский рынок

    13 апреля, 2023

    IT Школа Samsung открыла набор на новый учебный год

    Тесты GeForce RTX 4080: на 30-37% быстрее, чем RTX 3080

    Huawei представляет раскладушку Pocket S на Snapdragon 778G и экраном на 120 Гц

    Видеокарта ACER Arc A380 Predator появилась на Amazon

    1 ноября, 2022

    Samsung Electronics поделится достижениями в области искусственного интеллекта

    Digma представляет серию планшетов Pro с качественными 2K-экранами

    Huawei выпускает планшет MatePad SE 10.4

    31 октября, 2022

    MediaTek Dimensity 9200 обходит Apple A16 Bionic в графическом тесте

    NVIDIA GeForce RTX 4090 "тянет" Genshin Impact в 13К разрешении

    ССЫЛКИ