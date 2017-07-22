Процессоры Intel семейства Meteor Lake получат кэш 4 уровня Adamantine
24 апреля 2023, 12:40
Неофициальная информация о том, что процессоры Intel Meteor Lake будут оснащаться кэш-памятью L4 получила подтверждение. Новый патент Intel, обнаруженный VideoCardz, указывает на использование кэша L4 Adamantine в некоторых процессорах. Он нацелен на конкуренцию с AMD 3D V-Cache, но он не будет использоваться лишь для повышения производительности.
Как правило, кэш служит для повышения производительности подсистемы памяти за счет быстрого предоставления вычислительным ядрам необходимых данных. Но есть и другие варианты использования, большие кэши могут хранить много данных. Патент предполагает, что кэш Intel Adamantine (или ADM) может улучшить связь не только между ЦП и памятью, но также между ЦП и контроллером безопасности. Например, L4 можно использовать для улучшения оптимизации загрузки и даже для сохранения данных из кэша при сбросе, чтобы сократить время загрузки.
Время загрузки Windows 10 и Windows 11 на сегодня достаточно быстрое, но Intel считает, что с памятью, доступной при сбросе, можно разработать более быстрые и эффективные решения для автомобильных, информационно-развлекательных и домашних систем. Автомобильные и роботизированные конструкции тесно связывают безопасность с фазами прошивки. Несоблюдение рекомендаций останавливает загрузку платформы в ОС, что снижает риски атак и защищает конфиденциальные блоки, что крайне важно для автомобилей и роботов.
Хотя в самом патенте не упоминается Meteor Lake, но прилагаемые изображения демонстрируют процессор с двумя высокопроизводительными ядрами Redwood Cove и восемью энергоэффективными ядрами Crestmont с технологическим процессом Intel 4, графический чиплет на базе Intel Gen 12.7. Описание соответствует поколению Intel Meteor Lake. Между тем, кеш Adamantine L4 можно использовать для широкого круга приложений, помимо Meteor Lake.