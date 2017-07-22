Ryzen 9 7950X и пассивное охлаждение: достаточно всего несколько килограммов меди
24 апреля 2023, 15:12
Один из изобретательных пользователей Reddit решил использовать корпус для ПК без вентилятора. Вместо кулера он использовал килограммовые медные пластины для охлаждения своего Ryzen 9 7950X.
Его система построена на Streacom DB4, корпусе без вентилятора для сборок формата mini-ITX. Внутри используется MSI MPG B650I Edge WiFi с 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 7950X и 64 Гбайт памяти DDR5, а блок питания HDPLEX 250W GaN ATX обеспечивает мощность до 250 Вт.
DB4 поставляется с пассивным охлаждением, по умолчанию поддерживаются чипы мощностью до 65 Вт. Streacome также предлагает дополнительный модуль, который увеличивает мощность охлаждения до 105 Вт. Тем не менее, он по-прежнему отстает от TDP Ryzen 9 7950X в 170 Вт, но что поделать, когда есть такая страсть к системам без кулера.
Ядром модифицированной системы охлаждения являются две медные пластины ESG Feinkupfer весом 1 кг (2,2 фунта), которые продаются по цене около 100 долларов за штуку. Реддитор также использовал маленькую пластину, которая поставляется со Streacom DB4, но добавил изготовленную на заказ медную пластину 233 мм (9,17 дюйма) для охлаждения процессора. Медные пластины передают тепло четырем боковым панелям Streacom DB4. По его оценкам, теперь система весит около 13 кг (28,66 фунта), медь в совокупности - 4,4 кг (9,7 фунта), а корпус и другие детали - 7,5 кг (16,53 фунта) и 1 кг (2,2 фунта) соответственно.
Вместо пайки использовалась термопаста Thermal Grizzly Conductonaut на основе жидкого металла между медными частями и Arctic MX-6, термопаста на основе углеродного наполнителя, в том месте, где медный стержень соприкасается с панелью корпуса.
После двухчасовой работы Ryzen 9 7950X на максимуме, владелец отметил 95 градусов Цельсия на CCD1 и 90 градусов Цельсия на CCD2. Температура материнской платы составляла около 77 градусов Цельсия, тогда как температура боковой панели Streacom DB4 колебалась между 50 и 60 градусами Цельсия. Температуры не плохие, а пайка соединений помогла бы улучшить температуру. Конечно, эффективность охлаждения не идет ни в какое сравнение с эффективностью тепловой трубки или испарительной камеры. Энтузиаст использует свою систему для программирования, так что процессор не работает в максимальном режиме в течение длительного времени. Поэтому медный кулер, сделанный своими руками должен соответствовать потребностям владельца.