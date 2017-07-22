Встроенная графика APU Ryzen 8000 окажется на уровне RTX 4070
24 апреля 2023, 23:39
В сеть утекла новая информация о грядущей архитектуре AMD Zen5, вместе со слайдами, подтверждающими основную информацию, такую как архитектура, количество ядер или даже тип графической архитектуры. И, начиная с архитектуры графического процессора, мы узнаем, что AMD выпустит что-то под названием RDNA3.5, усовершенствованную или просто обновленную RDNA для APU следующего поколения.
Сегодня мы узнали, что APU Strix Point с Zen5 должен получить до 12 ядер. Интересно, что AMD также работает над APU более высокого класса под названием Strix Halo, но другие источники утверждают, что на самом деле он может называться Sarlak и получит до 16 ядер. Кроме того, базовая архитектура графического процессора RDNA3.5 будет иметь до 16 CU (на 4 больше, чем текущие APU) для Strix Point. Тем не менее, говорят, что APU «Halo» имеет до 40 CU, что является значительным повышением производительности для APU.
Говорят, что Halo/Starlak - мобильная платформа, которая будет запущена во второй половине 2024 года. Она разработана как конкурент серии Apple-M, поэтому мы, вероятно, увидим этот APU в мощных мобильных ноутбуках, которым не потребуются дискретные видеокарты.
Серия Strix APU будет конкурировать с графическим процессором RTX 4070 Max-Q в конфигурации 40CU. Архитектура графического процессора RDNA3.5 также будет доступна с конфигурациями 32, 24 и 20 CU, конкурируя с графическими процессорами серий 4060, 4050 и 3050 от NVIDIA. Последнее было подтверждена другим просочившимся слайдом из MLID:
Что еще более важно, теперь у нас есть информация о преемнике Dragon Range, флагманском мобильном чипе. Говорят, что он называется «Fire Range» и будет иметь до 16 ядер, столько же, сколько и Dragon. Интересно, что архитектура графического процессора ранее была указана как RDNA3+/3.5, но позже была изменена на RDNA2. Серия «Range» технически представляет собой конструкцию ЦП для настольных ПК с чиплетами на BGA-переходнике. AMD может легко обновить его до Zen5, но оставить тот же чиплет IOD, который также имеет встроенную графику.
Существует также меньший APU под названием Hawk Point, который должен иметь до 8 ядер. Предположительно, это переименованный Phoenix Point с усовершенствованным 4-нм техпроцессом. Это будет первый APU, который будет запущен в следующем году на выставке CES, а также единственные просочившиеся APU, использующие Zen4 вместо 5.