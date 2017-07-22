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Выявлена причина массового "подгорания" AMD Ryzen 7000

25 апреля 2023, 12:19



В последнее время в Интернете появилось множество сообщений о выходе из строя процессоров Ryzen 7000. Поврежденные микросхемы вздувались и перегревались до такой степени, что стали отпаиваться, а также наносили значительный ущерб материнским платам.

Важно знать, что это состояние может возникнуть как со стандартными моделями Ryzen 7000, так и с новыми чипами Ryzen 7000X3D, хотя последние гораздо более чувствительны к проблеме и основная причина может различаться между двумя типами чипов. AMD планирует выпустит исправление, но его сроки пока неизвестны. Сбои случались со всеми марками материнских плат, включая Biostar, ASUS, MSI, Gigabyte и ASRock.

Выявлена причина массового


Судя по всему, проблема связана с изменением напряжения SoC до небезопасно высокого уровня. Это может быть вызвано либо предварительно запрограммированными напряжениями, используемыми в профилях разгона памяти EXPO, либо когда пользователь вручную регулирует напряжения SoC (обычная практика, чтобы получить немного больше возможностей для разгона памяти).

Также появились дополнительные подробности о характере отказов чипа - в некоторых случаях чрезмерные напряжения SoC разрушают термодатчики и механизмы термозащиты чипа. В результате чип продолжает работать, не зная своей температуры.

Современные чипы AMD часто работают на своих тепловых ограничениях, чтобы выжать все до последней капли производительности в пределах своего безопасного температурного диапазона - они нередко работают при температуре 95° C во время нормальной работы. При этом отсутствие датчиков температуры и механизмов защиты позволяет чипу получать больше энергии, чем рекомендовано безопасными пределами. Это чрезмерное энергопотребление приводит к перегреву, который в конечном итоге приводит к физическому повреждению чипа, например, изгибу или распайке.

Чип получает чрезмерный ток через сокет материнской платы, что приводит к видимым повреждениям в сокете и выпуклости на контактных площадках LGA чипа. Но повреждения также распространяются на шины/контакты ЦП SoC, CPU_VDDCR_SOC и ЦП VDD MSIC - они просто не потребляют достаточного тока, чтобы оставить видимое подгорание, как мы видим на контактах vCore.

Известно, что 1,25 В является рекомендуемым безопасным пределом напряжения SoC, а 1,4 В и выше определенно увеличивает риски. Чтобы было ясно, выход за пределы 1,4 В не гарантирует, что ваш чип сгорит,а 1,35 В кажется условно «безопасным», но это не руководство к действию, все на ваш страх и риск.

Выявлена причина массового


AMD работает над исправлением, которое включает в себя ограничение или блокировку напряжения в прошивке/SMU, что должно предотвратить превышение пока еще неопределенного предела для профилей памяти EXPO и простых манипуляций с BIOS. AMD не может полностью предотвратить манипуляции с напряжением SoC, потому что количество, подаваемое на чип, диктуется VRM, что оставляет хитрым поставщикам материнских плат возможность разрешать изменения напряжения, несмотря на блокировку AMD , так производители материнских плат преодолели ограничения, чтобы предложить пользователям редкие, но опасные возможности.

Некоторые производители материнских плат, такие как ASUS и MSI, уже выпустили новые версии BIOS для устранения некоторых проблем. Однако сбои также происходили на платах Biostar, ASRock и Gigabyte, поэтому в той или иной степени пострадали все поставщики.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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