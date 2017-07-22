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Объявлен старт продаж складного Tecno Phantom V Fold в России

25 апреля 2023, 17:29



Бренд смартфонов и умных устройств анонсировал продажи своего первого складного смартфона TECNO PHANTOM V Fold в России. Сегодня, 25 апреля в 19:00 (МСК), TECNO проведет онлайн-трансляцию презентации PHANTOM V Fold в официальной группе Вконтакте.

PHANTOM V Fold - это первая "раскладушка" от TECNO, выделяющаяся AMOLED-экраном на 7. дюйма с 2К+ разрешением и надежной технологией складывания, которая обеспечивает устойчивость к падениям и повреждениям. Частота обновления в 120 Гц обеспечивает плавную работу. Внешний AMOLED-экран получил FHD+ разрешение и предлагает оптимальное соотношение сторон 21:9.

Объявлен старт продаж раскладного Tecno Phantom V Fold в России


Конструкция шарнирного механизма складывания отличается высокой надежностью, складка практически незаметна. Механизм рассчитан более чем на 200 000 складываний.

PHANTOM V Fold получил флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9000+, выполненный по 4-нанометровому тех процессу, обеспечивающий скорость работы и высокую производительность. Не лишними будут встроенная и оперативная память на 512 Гбайт + 12 Гбайт соответственно. Энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч держится долго, а поддержка быстрой зарядки 45 Вт позволит восполнить энергию до 40% всего за 15 минут.

Смартфон предлагает сразу пять камер. Основная получила семь линз и разрешением 50 Мп. Высокое разрешение и 2х оптический зум позволяют делать качественные снимки. Ультраширокоугольный 13 Мп объектив обеспечит панорамные фотографии. Селфи-камера на внешнем экране имеет высокое разрешение 32 Мп. Фронтальная камера обладает разрешением 16 Мп.

Объявлен старт продаж раскладного Tecno Phantom V Fold в России


Дизайн PHANTOM V Fold с круглым блоком камер вдохновлен космической тематикой. Смартфон доступен в двух вариациях: "Черный графит" и "Белое золото".

PHANTOM V Fold 512 Гб + 12 Гб доступен в фирменном магазине TECNO на OZON, М.Видео, DNS, МТС, Билайн, а также у других официальных партнеров. Стоимость составляет 109 990 рублей.
В период с 25 апреля по 9 мая 2023 года новинку можно приобрести по специальной цене 79 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона HONOR X9a. При относительно доступном ценнике HONOR X9a предлагает эффектный молодежный дизайн, оснащается потрясающим AMOLED-дисплеем, максимально стабильным и надежным чипсетом и мощным аккумулятором. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона HONOR X9a: перспективный новичок".

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