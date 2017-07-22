Объявлен старт продаж складного Tecno Phantom V Fold в России
25 апреля 2023, 17:29
Бренд смартфонов и умных устройств анонсировал продажи своего первого складного смартфона TECNO PHANTOM V Fold в России. Сегодня, 25 апреля в 19:00 (МСК), TECNO проведет онлайн-трансляцию презентации PHANTOM V Fold в официальной группе Вконтакте.
PHANTOM V Fold - это первая "раскладушка" от TECNO, выделяющаяся AMOLED-экраном на 7. дюйма с 2К+ разрешением и надежной технологией складывания, которая обеспечивает устойчивость к падениям и повреждениям. Частота обновления в 120 Гц обеспечивает плавную работу. Внешний AMOLED-экран получил FHD+ разрешение и предлагает оптимальное соотношение сторон 21:9.
Конструкция шарнирного механизма складывания отличается высокой надежностью, складка практически незаметна. Механизм рассчитан более чем на 200 000 складываний.
PHANTOM V Fold получил флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9000+, выполненный по 4-нанометровому тех процессу, обеспечивающий скорость работы и высокую производительность. Не лишними будут встроенная и оперативная память на 512 Гбайт + 12 Гбайт соответственно. Энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч держится долго, а поддержка быстрой зарядки 45 Вт позволит восполнить энергию до 40% всего за 15 минут.
Смартфон предлагает сразу пять камер. Основная получила семь линз и разрешением 50 Мп. Высокое разрешение и 2х оптический зум позволяют делать качественные снимки. Ультраширокоугольный 13 Мп объектив обеспечит панорамные фотографии. Селфи-камера на внешнем экране имеет высокое разрешение 32 Мп. Фронтальная камера обладает разрешением 16 Мп.
Дизайн PHANTOM V Fold с круглым блоком камер вдохновлен космической тематикой. Смартфон доступен в двух вариациях: "Черный графит" и "Белое золото".
PHANTOM V Fold 512 Гб + 12 Гб доступен в фирменном магазине TECNO на OZON, М.Видео, DNS, МТС, Билайн, а также у других официальных партнеров. Стоимость составляет 109 990 рублей.
В период с 25 апреля по 9 мая 2023 года новинку можно приобрести по специальной цене 79 990 рублей.
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