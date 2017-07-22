Смартфон realme C55 и наушники realme Buds Air 3 Neo появились в России
26 апреля 2023, 11:42
Realme запускает в России продажи realme C55 и Buds Air 3 Neo. C55 это смартфон с максимальным в своем сегменте объемом встроенной памяти 256 ГБ, 64 Мп AI-камерой, быстрой зарядкой на 33 Вт, процессором MediaTek Helio G88 и премиальным дизайном. Air 3 Neo представляют собой беспроводные наушники с улучшенным объемным звучанием, длительной автономностью, футуристичным дизайном, AI-шумоподавление и низкой задержкой звука.
realme C55 успел стать чемпионом на рынке Индии - в первый день продаж 100 000 realme C55 были проданы всего за 5 часов. В Индонезии первая партия realme C55 была распродана на крупнейшей E-comm платформе Shopee всего за 10 минут. А в Бангладеше на распродажах в Рамадан, важнейший период продаж в странах мусульманского мира, realme С55 стал самым популярным смартфоном на главной E-comm платформе Daraz.
Компания realme опросила пользователей смартфонов по всему миру и выяснила наиболее важные для них характеристики: большое количество памяти, хорошая камера, быстрая зарядка и стильный дизайн. Именно на этом и решено было сфокусировать внимание для обновления серии С. realme С55 стал первой ласточкой в этом обновлении по всем 4 параметрам. Он предлагает 256 Гбайт и 8 Гбайт постоянно и оперативной памяти с возможностью динамического расширения до 16 Гб.
Смартфон получил основную камеру на 64 Мп, которая в совокупности с фронтальной камерой в 8 Мп делает модель С55 наиболее подходящей среди аналогов для любителей качественных снимков. Кроме этого, смартфон получил флагманский сенсор OV64B от realme GT Master Edition с размером пикселя 0,7 мкм и размером сенсора ½.
realme C55 комплектуется зарядкой на 33 Вт, которая позволит зарядить аккумулятор емкостью 5000 мАч до 100% всего за 63 минуты. Насчет внешнего вида - C55 выполнен в переливающемся дизайне, вдохновленном природными элементами, и доступен в двух цветах: Перламутровый и Черный. 500 000 световых частиц образуют вертикальные микроскопические линии, похожие на линии дождя, и в сочетании с ослепительными цветами напоминают солнечный ливень.
Еще одна фишка новинки - "мини-капсула", которая подстраивается под вырез камеры, разворачиваясь вокруг него. С ее помощью пользователи могут узнать о состоянии аккумулятора, объеме использованных данных и отследить количество пройденных шагов. В дальнейшем функция "мини-капсулы" будет продолжать активно развиваться.
realme Buds Air 3 Neo получили динамический басс-драйвер 10 мм и композитную диафрагму из термополиуретана. Владельцы смогут наслаждаться глубоким и насыщенным басом, мягкими средними тонами и кристально чистыми высокими частотами, а поддержка Dolby Atmos позволит создать по-настоящему объемный звук.
У наушников также емкие аккумуляторы: 40 мАч для каждого наушника и 460 мАч для зарядного кейса, что позволит работать в течение 30 часов. За счет технологии сверхбыстрой зарядки Dart Charge наушники всего за 10 минут заряжаются для активного использования еще на 2 часа.
Кейс realme Buds Air 3 Neo получил футуристичный дизайн, вдохновленный космическими путешествиями, а сами наушники - покрытие по технологии NCVM, которое притягивает внимание потрясающим блеском металлических частиц. Вес кейса составляет всего 30 грамм, а сами наушники весят по 4 грамма каждый, что делает Buds Air 3 Neo компактными и удобными для повседневного использования. Влагонепроницаемость по стандарту IPX5 позволит свободно использовать устройство во время занятий спортом и при активном образе жизни.
Есть шумоподавление с использованием AI-алгоритмов, а специально для геймеров добавлен игровой режим. Благодаря протоколу Bluetooth 5.2 наушники обеспечивают быстрое и сверхстабильное подключение с отличной синхронизацией между правым и левым наушником. Задержка звука в игровом режиме сокращается с 208 мс до 88 мс.
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