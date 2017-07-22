РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Смартфон realme C55 и наушники realme Buds Air 3 Neo появились в России

26 апреля 2023, 11:42



Realme запускает в России продажи realme C55 и Buds Air 3 Neo. C55 это смартфон с максимальным в своем сегменте объемом встроенной памяти 256 ГБ, 64 Мп AI-камерой, быстрой зарядкой на 33 Вт, процессором MediaTek Helio G88 и премиальным дизайном. Air 3 Neo представляют собой беспроводные наушники с улучшенным объемным звучанием, длительной автономностью, футуристичным дизайном, AI-шумоподавление и низкой задержкой звука.

realme C55 успел стать чемпионом на рынке Индии - в первый день продаж 100 000 realme C55 были проданы всего за 5 часов. В Индонезии первая партия realme C55 была распродана на крупнейшей E-comm платформе Shopee всего за 10 минут. А в Бангладеше на распродажах в Рамадан, важнейший период продаж в странах мусульманского мира, realme С55 стал самым популярным смартфоном на главной E-comm платформе Daraz.

Старт продаж смартфона Realme C55 и наушников realme Buds Air 3 Neo в России


Компания realme опросила пользователей смартфонов по всему миру и выяснила наиболее важные для них характеристики: большое количество памяти, хорошая камера, быстрая зарядка и стильный дизайн. Именно на этом и решено было сфокусировать внимание для обновления серии С. realme С55 стал первой ласточкой в этом обновлении по всем 4 параметрам. Он предлагает 256 Гбайт и 8 Гбайт постоянно и оперативной памяти с возможностью динамического расширения до 16 Гб.

Смартфон получил основную камеру на 64 Мп, которая в совокупности с фронтальной камерой в 8 Мп делает модель С55 наиболее подходящей среди аналогов для любителей качественных снимков. Кроме этого, смартфон получил флагманский сенсор OV64B от realme GT Master Edition с размером пикселя 0,7 мкм и размером сенсора ½.

realme C55 комплектуется зарядкой на 33 Вт, которая позволит зарядить аккумулятор емкостью 5000 мАч до 100% всего за 63 минуты. Насчет внешнего вида - C55 выполнен в переливающемся дизайне, вдохновленном природными элементами, и доступен в двух цветах: Перламутровый и Черный. 500 000 световых частиц образуют вертикальные микроскопические линии, похожие на линии дождя, и в сочетании с ослепительными цветами напоминают солнечный ливень.

Еще одна фишка новинки - "мини-капсула", которая подстраивается под вырез камеры, разворачиваясь вокруг него. С ее помощью пользователи могут узнать о состоянии аккумулятора, объеме использованных данных и отследить количество пройденных шагов. В дальнейшем функция "мини-капсулы" будет продолжать активно развиваться.

Старт продаж смартфона Realme C55 и наушников realme Buds Air 3 Neo в России


realme Buds Air 3 Neo получили динамический басс-драйвер 10 мм и композитную диафрагму из термополиуретана. Владельцы смогут наслаждаться глубоким и насыщенным басом, мягкими средними тонами и кристально чистыми высокими частотами, а поддержка Dolby Atmos позволит создать по-настоящему объемный звук.

У наушников также емкие аккумуляторы: 40 мАч для каждого наушника и 460 мАч для зарядного кейса, что позволит работать в течение 30 часов. За счет технологии сверхбыстрой зарядки Dart Charge наушники всего за 10 минут заряжаются для активного использования еще на 2 часа.

Кейс realme Buds Air 3 Neo получил футуристичный дизайн, вдохновленный космическими путешествиями, а сами наушники - покрытие по технологии NCVM, которое притягивает внимание потрясающим блеском металлических частиц. Вес кейса составляет всего 30 грамм, а сами наушники весят по 4 грамма каждый, что делает Buds Air 3 Neo компактными и удобными для повседневного использования. Влагонепроницаемость по стандарту IPX5 позволит свободно использовать устройство во время занятий спортом и при активном образе жизни.

Есть шумоподавление с использованием AI-алгоритмов, а специально для геймеров добавлен игровой режим. Благодаря протоколу Bluetooth 5.2 наушники обеспечивают быстрое и сверхстабильное подключение с отличной синхронизацией между правым и левым наушником. Задержка звука в игровом режиме сокращается с 208 мс до 88 мс.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона HONOR X9a. При относительно доступном ценнике HONOR X9a предлагает эффектный молодежный дизайн, оснащается потрясающим AMOLED-дисплеем, максимально стабильным и надежным чипсетом и мощным аккумулятором. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона HONOR X9a: перспективный новичок".

Читайте также:

  • Объявлен старт продаж складного Tecno Phantom V Fold в России
  • Смартфоны vivo V27 5G и V27e выходят на российский рынок
  • Samsung представила смартфон Galaxy F14 со сверхмощным аккумулятором
  • Смартфоны realme 10 Pro теперь в продаже в России
  • Infinix подводит итоги 2022 года

    • следующая новость
    Аура подсветка для портрета vivo V27 Серии: звёздный фотограф оценивает новинку

    предыдущая новость
    Объявлен старт продаж складного Tecno Phantom V Fold в России

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона HONOR X9a: перспективный новичок Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Обзор смартфона HONOR X9a Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 апреля, 2023

    Аура подсветка для портрета vivo V27 Серии: звёздный фотограф оценивает новинку

    Смартфон realme C55 и наушники realme Buds Air 3 Neo появились в России

    25 апреля, 2023

    Объявлен старт продаж складного Tecno Phantom V Fold в России

    Выявлена причина массового "подгорания" AMD Ryzen 7000

    24 апреля, 2023

    Встроенная графика APU Ryzen 8000 окажется на уровне RTX 4070

    Ryzen 9 7950X и пассивное охлаждение: достаточно всего несколько килограммов меди

    Процессоры Intel семейства Meteor Lake получат кэш 4 уровня Adamantine

    21 апреля, 2023

    CHUWI представила новейший флагманский игровой ноутбук

    Samsung провела Android Bootcamp для учащихся «IT Школы Samsung»

    19 апреля, 2023

    Chuwi CoreBook с процессором Intel Core i5-1035G4: эксклюзивная летняя распродажа

    17 апреля, 2023

    Смартфоны vivo V27 5G и V27e выходят на российский рынок

    13 апреля, 2023

    IT Школа Samsung открыла набор на новый учебный год

    Тесты GeForce RTX 4080: на 30-37% быстрее, чем RTX 3080

    Huawei представляет раскладушку Pocket S на Snapdragon 778G и экраном на 120 Гц

    Видеокарта ACER Arc A380 Predator появилась на Amazon

    1 ноября, 2022

    Samsung Electronics поделится достижениями в области искусственного интеллекта

    Digma представляет серию планшетов Pro с качественными 2K-экранами

    Huawei выпускает планшет MatePad SE 10.4

    31 октября, 2022

    MediaTek Dimensity 9200 обходит Apple A16 Bionic в графическом тесте

    NVIDIA GeForce RTX 4090 "тянет" Genshin Impact в 13К разрешении

    ССЫЛКИ