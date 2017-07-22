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Аура подсветка для портрета vivo V27 Серии: звёздный фотограф оценивает новинку

26 апреля 2023, 14:50



Презентация новых смартфонов vivo V27 Серии, которая состоялась 11 апреля, проходила при участии профессионального портретного фотографа Михаила Рыжова, в числе клиентов которого более 194 медийных артистов страны (в том числе Александр Петров, Юлия Пересильд, Максим Виторган), а также голливудские мэтры Люк Бессон, Харрисон Форд и другие. Галереей возможностей смартфона на мероприятии стали первые работы, снятые фотографом на vivo V27 5G, а героями профессиональных портретов стали 5 пользователей, выигравших творческий конкурс в официальном сообществе «ВКонтакте».

По итогам тестирования Михаил Рыжов отметил, что vivo V27 позволит каждому пользователю без труда сделать запоминающиеся и яркие кадры профессионального уровня. Для фотографа смартфон vivo V27 5G стал настоящим открытием: «Аура подсветка для портрета - прекрасный инструмент для мобильной фотосъёмки, который, уверен, оценят все без исключения пользователи. Это особенно ценный инструмент в условиях низкой освещенности - лица получаются яркими, кадры - чёткими, а кожа - что немаловажно - достаточно гладкой и естественной. В общем, можно и не обрабатывать фото, спасибо Аура подсветке за сэкономленное время. Надо понимать, что процесс фотографии достаточно творческий - если долго выставлять и перестраивать свет, то при этом можно упустить тот самый кадр. Хорошо, что мобильная фотосъёмка с Аура подсветкой для портрета от vivo может обеспечить действительно профессиональное качество картинки».

Аура подсветка для портрета vivo V27 Серии: звёздный фотограф оценивает новинку


Аура система для портрета состоит из таких важных элементов, как Аура подсветка, увеличенный сверхчувствительный сенсор с оптической стабилизацией изображения, а также более продвинутый портретный режим.
Аура подсветка для портрета - это инновационная технология vivo, которая обеспечивает дополнительный источник света для портретов в любое время. Аура подсветка делает детали лица на 30% чётче, а кожу - более нежной, а также создает эффект света в глазах, из-за чего они выглядят на фотографиях более живыми и яркими.

Увеличенный сверхчувствительный сенсор с OIS3 основной 50 Мп камеры позволяет делать ночные снимки ярче и детализированнее, а цвета делает более реалистичными и естественными.

Более продвинутый портретный режим теперь поддерживается набором портретных алгоритмов vivo для гораздо лучшей фиксации и обработки света с точки зрения цвета, яркости, темноты и боке. Смартфон автоматически определяет интенсивность освещения и регулирует яркость подсветки исходя из условий окружения. Все это в совокупности позволяет создавать профессиональные фотографии с уровнем освещения, сравнимым со студийным.

Аура подсветка для портрета vivo V27 Серии: звёздный фотограф оценивает новинку


«Портретный режим мы использовали для съёмки крупного плана. Он помогает получить прекрасные кадры любому пользователю, и для этого необязательно быть профессиональным фотографом. Инструменты портретного режима достаточно понятны на интуитивном уровне, и настройка экспозиции или регулирование степени размытия заднего фона не вызовет сложностей, - отметил Михаил Рыжов. Для фото среднего плана я использовал режим высокого разрешения. Кстати, Аура подсветка для портрета работает и в нём. Когда мы начинаем снимать средний план, в него всегда попадают детали - фон, одежда и другие предметы. Хочется, чтобы все они были четкими. Камера помогла мне раскрыть наших героев и продемонстрировала возможности нового смартфона».

Помимо инновационных технологий портретной съёмки новые модели смартфонов V27 Серии также оснащены мощным процессором с высоким коэффициентом энергоэффективности, функцией виртуального расширения памяти, новейшей технологией охлаждения и ёмким 4600 мА·ч аккумулятором с возможностью 66 Вт быстрой зарядки FlashCharge.



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