Образовательная программа «IT Школа Samsung» продолжает серию видеоподкастов. В новом выпуске студенты ИрНИТУ, выпускники образовательного проекта Samsung Innovation Campus, рассказали о развитии своего студенческого проекта - от идеи до его внедрения. Видеоподкаст «IT Школы Samsung» помогает узнать больше об обучении и перспективах, которые открываются для выпускников социально-образовательных программ Samsung и об IT-индустрии в целом.
В седьмом выпуске подкаста ведущий, куратор «IT Школы Samsung» Андрей Лимасов, побеседовал с выпускниками трека «Интернет вещей», образовательного проекта Samsung Innovation Campus, который реализуется в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИрНИТУ): Йонатаном Левиным, Данилой Кравчуком и Никитой Волошиным. Студенты под руководством Романа Кононенко разработали систему акустического мониторинга двигателя для предиктивной аналитики, то есть для прогнозирования будущих неисправностей и планового ремонта.
Проект был высоко оценен на межвузовском конкурсе проектов Samsung Innovation Campus осенью 2022 года: тогда жюри, состоящее из представителей ведущих IT-компаний, присудило ему второе место. Студенты разработали акустическую систему диагностики подшипниковых узлов, которые являются самой распространенной причиной поломок электродвигателей. С тех пор проект не стоял на месте, у ребят произошло много нового: первые установки уже введены в эксплуатацию в котельных АО «ЕвроСибЭнерго», два участника команды готовятся к защите магистерского диплома в формате «Стартап как диплом».
В подкасте гости рассказали, с чего все начиналось и что происходит с проектом сейчас: как появился заказчик, как строилась работа с ТЗ, что было самым сложным в работе, какие главные soft skills нужны для успешной проектной работы, и затронули много других интересных тем. Также в интервью принял участие руководитель проекта, преподаватель трека «Интернет вещей» Samsung Innovation Campus в ИрНИТУ, Роман Кононенко. В конце подкаста состоялся традиционный блиц с самыми неожиданными вопросами, например, «Что возьмет с собой инженер на необитаемый остров?», «С чего начнете строить цивилизацию?».
Видеоподкаст «IT Школы Samsung» выходит на официальном YouTube-канале проекта с марта 2022 года. В числе тем прошлых выпусков - «Как стать разработчиком в топовой IT-компании, учась в вузе», «Как начать учиться Android-разработке в школе», «Как девушке войти в IT», «Как выиграть Гран-при конкурса проектов IT Школы - YouTube», «Из учащихся в преподаватели "IT Школы Samsung"», «Новый курс по разработке мобильных игр в проекте "УчимЗнаем"».
«IT Школа Samsung» - федеральная социально-образовательная программа по подготовке будущих IT-специалистов, которая является частью глобальной инициативы Samsung Innovation Campus. Проект, стартовавший в 2014 году, ориентирован на старшеклассников, увлеченных программированием, и тех, кто стремится получить практические навыки разработки мобильных приложений. Ежегодно в рамках проекта более 1000 старшеклассников из более чем 50 городов России получают возможность обучаться в области мобильной разработки в «IT Школе Samsung». В 2022/2023 учебном году «IT Школа Samsung» открыла несколько дополнительных групп с дистанционным обучением. Благодаря этому школьники из регионов, где нет возможности посещать занятия в очном режиме, могут пройти учебный курс в онлайн-формате. Проекты выпускников участвуют в ежегодном федеральном конкурсе мобильных приложений «IT Школа выбирает сильнейших!», который в очередной раз вошел в официальный перечень олимпиад Министерства просвещения РФ.
Программа «IT Школа Samsung» была дважды награждена национальной Премией Рунета: как отдельный проект в номинации «Наука и образование» и как часть глобальной инициативы Samsung Innovation Campus, в номинации «Образование и Кадры».
«IT Школа Samsung» уже открыла набор на 2023/2024 учебный год. К обучению по программе приглашаются ученики старших классов и учащиеся колледжей в возрасте до 17 лет. Узнать подробнее о проекте, подать заявку на обучение и пройти тестирование можно на сайте «IT Школы Samsung».
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