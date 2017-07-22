Утечка о realme 11 Pro: уникальный дизайн, 200 МП и оптическая стабилизация
27 апреля 2023, 12:53
Realme подтвердила запуск серии Realme 11 в Китае 10 мая. Компания представила дизайн серии realme 11 Pro, в которую войдут realme 11 Pro+ 5G и realme 11 Pro 5G. Дизайн серии разработан в сотрудничестве с бывшим дизайнером GUCCI Prints Маттео Менотто.
Также был подтвержден изогнутый дизайн, 200-мегапиксельная задняя камера с OIS, вероятно, для realme 11 Pro+. Смартфон также будет поставляться с еще двумя камерами в матричном расположении.
Телефон будет доступен в трех цветах: золотистый, зеленый и черный. Новинка также получила кружевную полоску, которая окружает модуль камеры и проходит прямо вниз вдоль корпуса.
По словам дизайнера, вдохновение для дизайна пришло из Милана, модного города, где он вырос. Он черпал вдохновение в моменте, когда восходящее солнце задрапировало классическую архитектуру города и создало бледно-золотистый оттенок, как и цветовой вариант нового телефона - Sunrise Beige.
По словам компании, Realme 11 Pro Series 5G отличается сложным текстурированием, изысканными принтами и мастерством изготовления в сотрудничестве со студией дизайна Realme.
Предлагается гладкая спинка из кожи, обеспечивается непревзойденное ощущение хвата в руке, достигаемое за счет использования трехмерной техники шва и ведущей в отрасли трехмерной тканой текстуры.
Эти премиальные элементы дизайна поднимают realme 11 Pro Series 5G на новый уровень и обещают уникальную и утонченную эстетику, которая отличает его от остальных.
Вскоре появится больше подробностей о грядущей серии, прежде чем телефон будет официально представлен 10 мая.
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