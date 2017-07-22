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Представлен Oracle Air от Cooler Master - алюминиевая система для хранения M.2

27 апреля 2023, 15:37




Cooler Master представляет Oracle Air - первый продукт своей инновационной линейки систем хранения.

Используя передовую технологию NVMe M.2, этот алюминиевый кейс для SSD обеспечивает быстрое, масштабируемое и портативное хранение, предназначенное как для игровых энтузиастов, так и для цифровых номадов. Когда ваша ежедневная рутина заключается в перемещении с места на место, разработку инновационных концепций и создание художественных произведений на ходу, надежное хранение данных становится очень важным.

Oracle Air от Cooler Master - алюминиевая корпусная система для хранения M.2


Oracle Air не только обеспечивает надежную защиту во время транспортировки, но и обеспечивает быструю передачу данных, чтобы максимально использовать каждую минуту рабочего времени. Благодаря простой интеграции пользователи могут легко переключаться между несколькими SSD или расширять объем хранения, не прибегая к винтам или инструментам.

Со встроенной совместимостью MOLLE, Oracle Air может легко крепить к рюкзакам и не только, обеспечивая легкость и мобильность. Это универсальное решение, которое подойдет как для творческих профессионалов, так и для геймеров, оно легко справится с проблемой ограниченного места для хранения данных у пользователей ноутбуков, мобильных устройств и игровых консолей. За счет обновляемой и защищенной конструкции, Oracle Air даст геймерам доступ к постоянно растущей библиотеке игр без необходимости приобретать новые устройства или подписки на облачные сервисы. Большой радиатор и корпус Oracle Air обеспечат эффективное охлаждение, а скорость передачи данных может достигать 1000 Мбит/с. При этом задержки и сбои исключаются, пользователи смогут сконцентрироваться на своих задачах.

Передовой интерфейс NVMe в сочетании с технологией USB 3.2 обеспечивает передачу данных со скоростью до 1000 Мбит/с, что сделает его идеальным для игр и редактирования контента в любом месте. Внутреннее ядро Oracle Air получило большой радиатор, обеспечивающий высокоэффективное распределение тепла и охлаждение при длительном использовании. Гладкий защитный наружный слой обеспечивает максимальную вентиляцию, сохраняя при этом прохладный экстерьер Oracle Air.

Oracle Air от Cooler Master - алюминиевая корпусная система для хранения M.2


Корпус из алюминиевого сплава с встроенными термоподушками эффективно снижает рабочую температуру, позволяя SSD поддерживать высокую скорость передачи данных и продлевать его срок службы. Дизайн Oracle Air позволяет легко превратить NVMe M.2 SSD в портативный накопитель всего за четыре простых шага, и не требует использования винтов или инструментов в процессе установки.

Oracle Air спроектирован для размещения NVMe M.2 SSD накопителей различных размеров, отвечая широкому спектру потребностей. Пользователи могут наслаждаться надежными и легко обновляемыми решениями хранения или без труда переключаться между несколькими SSD для быстрого доступа к своим данным.

Oracle Air совместим с PlayStation, Windows, Mac OS, Linux, Android и iOS, что гарантирует надежную интеграцию для работы и развлечений, независимо от вашего устройства.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший SSD: текущий анализ рынка".

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